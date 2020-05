Kaapo Kakko z NY Rangers musí dostať povolenie, inak nemôže hrať

New York 30. mája (TASR) - Hokejový útočník Kaapo Kakko by mohol svojmu tímu New York Rangers chýbať v nadchádzajúcich bojoch o Stanlehyo pohár. Ak sa NHL po pandémii koronavírusu opäť rozbehne, 19-ročný fínsky mladík musí dostať povolenie, aby mohol hrať. Trpí totiž cukrovkou typu 1 a patrí medzi ľudí, ktorí sú novým ochorením najviac ohrození.



"Viem, že trénuje ako blázon. Som si istý, že chce hrať, ale je dôležité, aby sa všetci starali o svoje zdravie. Všetko musí byť urobené správne. Klub sa o neho postará. Ak bude môcť, nastúpi. Budeme brať na vedomie vedecké údaje a informácie od odborníkov. Povedia nám, čo musíme robiť," citoval denník New York Post prezidenta klubu Johna Davidsona.



Okrem Kakka je v NHL aj niekoľko ďalších hráčov, ktorí sú vo väčšom ohrození. Diabetici Max Domi z Montrealu Canadiens a Luke Canin z Minnesoty Wild, ale aj Brian Boyle z Floridy Panthers, ktorý sa pred dvoma rokmi vyliečil z leukémie.