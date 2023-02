Kabáča mrzia darované góly, vychladený Belányi zažil náročný zápas

Banská Bystrica 17. februára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice si po víťazstve v 38. kole Tipos extraligy nad Prešovom 3:2 poistili piatu priečku v tabuľke a bodovo sa dotiahli na štvrtú Spišskú Novú Ves. Piatkový duel pod Urpínom však nebol jednoduchý, posledný tím súťaže totiž po dvoch tretinách viedol 2:1. Domáci "barani" tak museli vývoj otáčať, čo sa im v tretej tretine podarilo za necelé tri minúty dvoma gólmi.



"Boli sme celý zápas lepší, škoda iba tých dvoch inkasovaných gólov, ktoré sme súperovi darovali. Verili sme však do poslednej chvíle, že tento zápas vyhráme, tak sa aj stalo. Hlavne sme chceli konečne aj doma naplno bodovať, lebo doma nie je forma až taká dobrá ako vonku. Preto sme radi, že sa nám to podarilo za tri body a sme bližšie opäť udržať sa v prvej šestke," vravel po stretnutí strelec vyrovnávajúceho banskobystrického gólu na 2:2 Michal Kabáč, ktorý sa presadil z úniku v oslabení. "Prešovčania dobre bránili, mali to dobre postavené, blokovali veľa striel. My sme sa práve až toľko netlačili do striel. Súper nám dal gól počas našej presilovky, no dali sme ho rovnako v oslabení aj my, takže sa to vyrovnalo. Snažili sme sa hrať to, čo máme hrať. Ak v tom budeme naďalej pokračovať, tak to prinesie svoje ovocie, čo sa stalo i dnes."



Veľmi náročné to mal v bránke Banskej Bystrice Filip Belányi. Čelil iba 16 strelám súpera, často bol vychladený a inkasoval len góly po sólových nájazdoch súpera. "Pre mňa to bol veľmi ťažký zápas od samého začiatku. Podarilo sa nám síce vyhrávať, ale Prešovčania tam mali potom úniky, ktoré využili. My sme to museli doháňať. Chvalabohu sme to otočili a vyhrali. Avšak veľa som si nezachytal. Keď nie sú strely, tak je to pre brankára vždy oveľa ťažšie, no hlavné je, že sme zvíťazili," tvrdil po tesnej výhre Belányi, ktorý podal v uplynulých dueloch dobré výkony počas aktuálneho zranenia brankárskej jednotky Sedláčka. K svojej forme dodal: "Ja sa snažím pracovať na sto percent každý deň. Snažím sa využiť každú jednu šancu, ktorú mi tréner dá."