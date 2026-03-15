Kacuta zvíťazil v Keni a slávil prvý triumf, celkovo vedie Evans
Autor TASR
Naivasha 15. marca (TASR) - Japonský automobilový pretekár Takamoto Kacuta sa stal víťazom Rely Keňa, tretieho podujatia seriálu WRC 2026. Pre tridsaťdvaročného jazdca Toyoty to bol premiérový triumf v šampionáte a prvý pre Japonsko po viac ako troch dekádach. Ziskom 25 bodov sa Kacuta priblížil na dosah lídra seriálu Elfyna Evansa a druhého Olivera Solberga.
Preteky v daždi a na blate vyradili v sobotu niekoľko favoritov, vrátane tria jazdcov Toyoty Solberga, Evansa či Sebastiena Ogiera. Kacuta sa však vyhol chybám a zvíťazil o 27 sekúnd pred Francúzom Adrienom Fourmauxom. Tretí skončil Fín Sami Pajari.
výsledky Rely Keňa:
1. Takamoto Kacuma (Jap./Toyota) 3:16:05,6 h, 2. Adrien Fourmaux (Fr./Hyundai) +27,4 s, 3. Sami Pajari (Fín./Toyota) +4:26,1 min, 4. Esapekka Lappi (Fín./Hyundai) +6:07,3, 5. Robert Virves (Est./Toksport) +11:38,7
Celkové poradie (po 3 z 14 pretekov): 1. Evans 66 b., 2. Solberg 58, 3. Kacuta 55
