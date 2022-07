Káder Liptovského Mikuláša posilnil bývalý reprezentant Jendrišek

Liptovský Mikuláš 23. júla (TASR) - Tím fortunaligového MFK Tatran Liptovský Mikuláš posilnil bývalý slovenský reprezentant Erik Jendrišek. Na Liptov prichádza ako voľný hráč po sezóne v AS Trenčín. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Jendrišek obliekal v najvyššej slovenskej súťaži dresy MFK Ružomberok, Spartaka Trnava, FC Nitra a Trenčína. Pôsobil taktiež v nemeckej Bundeslige, kde hral za Hannover 96, Schalke 04 či SC Freiburg. V národnom drese má 35-ročný útočník na konte 37 štartov s tromi presnými zásahmi. Predstavil sa aj na MS 2010 v Juhoafrickej republike.



Liptovský Mikuláš, ktorý obsadil v uplynulej sezóne ôsme miesto, musí však riešiť aj oslabenie v obrane. Z klubu odišiel stopér Dávid Krčík, ktorý zamieril do českej Karvinej. Na Liptove strávil štyri sezóny a bol pri postupe klubu do Fortuna ligy v roku 2021.