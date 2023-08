Káder Neapola takmer bez zmeny, najväčším otáznikom bude tréner Garcia

Rím 17. augusta (TASR) – Futbalový Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom čaká po vyše 33 rokoch prvá sezóna v pozícii obhajcu talianskeho titulu. Najväčší otáznik visí nad novým trénerom Rudim Garciom, ktorý nahradil na lavičke Luciana Spallettiho. Nový ročník Serie A odštartuje Neapol v sobotu na pôde nováčika Frosinone Calcio, ten je späť v najvyššej súťaži po štyroch sezónach.



Garcia absolvuje ostrú premiéru s takmer rovnakým kádrom, ktorý získal na jar "scudetto". Päťdesiatdeväťročný francúzsky tréner išiel proti súčasným trendom, do Talianska prišiel zo saudskoarabského Al-Nassr, ktorý s ním ukončil spoluprácu. V Serii A už pôsobil v rokoch 2013-2016 a dvakrát priviedol AS Rím do Ligy majstrov. Trofej však naposledy získal pred dvanástimi rokmi s Lille, keď vyhral Ligue 1 aj Francúzsky pohár. S Olympique Marseille bol pred piatimi rokmi vo finále Európskej ligy, kde prehral s Atleticom Madrid 0:3. Jeho predchodca Spalletti oznámil už skôr ročnú prestávku, pričom nie je jasné, či sa vráti k futbalu.



"Ak chceme, aby tím fungoval aj v tejto sezóne, musíme urobiť ďalší krok a priniesť nové veci. Musíme byť každý rok v Lige majstrov, to je základ. Osmihen je ťahúň, 'Kvara' sa môže zlepšovať a o Di Lorenzovi nemám pochybnosti," povedal Garcia pre britské médiá.



Dobrou správou pre SSC je takmer kompletné zachovanie majstrovského kádru. Vypadol z neho len stopér Kim Min-jae, ktorý prestúpil do Bayernu Mníchov. Silné ofenzívne duo v zložení Victor Osmihen a Chviča Kvaracchelija však nad odchodom neuvažuje. Nigérijský útočník, ktorý bol najlepší strelec Serie A v uplynulej sezóne, je navyše naklonený ročnému predĺženiu zmluvy. Tá súčasná platí do konca sezóny 2024/25.



Zo zvyšných klubov na Apeninskom polostrove nezaznamenal silné prestupové leto nikto. Medzi novými posilami je veľa mladíkov alebo hráčov za vrcholom kariéry. Vicemajster Lazio Rím stratil ťahúňa Sergeja Milinkoviča-Saviča, ktorý sa upísal na tri roky saudskoarabskému Al-Hilalu. Nádeje vkladá do argentínskeho útočníka Tatyho Castellanosa, za ktorého zaplatil New Yorku City 15 miliónov eur. V Ríme by mal vytvoriť duo s dlhoročným kanonierom Cirom Immobilem.



K mnohým odchodom prišlo v lete u finalistu LM Interu Miláno. Okrem Slováka Milana Škriniara sú to aj Edin Džeko, Romelu Lukaku a brankár Andre Onana. Ako voľný hráč prišiel Marcus Thuram z Borussie Mönchengladbach a na hosťovanie z Bologne 34-ročný rakúsky reprezentant Marko Arnautovič. Thuram má za sebou v Bundeslige strelecky najúspešnejšiu sezónu so 16 presnými zásahmi, Onanu nahradil švajčiarsky reprezentačný brankár Yann Sommer z Bayernu.



Druhý milánsky tím AC zasa posilnilo osem nových mien vrátane stredopoliarov Christiana Pulisica a Rubena Loftusa-Cheeka. AC dostalo od Newcatslu United 64 miliónov eur za defenzívneho stredopoliara Sandra Tonaliho, no nenašlo posilu na hrot k 36-ročnému Francúzovi Olivierovi Giroudovi.



Juventus Turín mal po turbulentnej sezóne s finančnými škandálmi, ktoré ho pripravili o futbalovú Európu, skromné prestupové obdobie. Najväčšou posilou je 23-ročný krídelník Timothy Weah z Lille. Ten prišiel do klubu za 11 miliónov eur. Šťuka ligy môže byť opäť Atalanta Bergamo – popri zmätku a neistote v ostatných tímoch sľubujú jej nové posily Gianluca Scamacca a El Bilal Toure pokračovanie ofenzívneho futbalu. Reálnym cieľom Atalanty môže byť zisk miestenky do Ligy majstrov. Tú naposledy vybojovala v sezóne 2020/21.



Zo Slovákov pôsobia v Serii A okrem Lobotku aj Ondrej Duda (Verona), Norbert Gyömbér (Salernitana) a Adam Obert (Cagliari). Duda i Gyömbér bojovali v minulej sezóne so svojimi tímami o udržanie, Obertove Cagliari sa vrátilo do najvyššej súťaže po ročnej pauze.