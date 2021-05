Káder pred MS 2021 opustilo trio Tomek, Fominych, Kollár

Aktualizovaný káder slovenskej reprezentácie pred MS v Rige:



brankári: Július Hudáček (Spartak Moskva), Branislav Konrád (HC Olomouc), Adam Húska (Hartford Wolf Pack)

obrancovia: Samuel Kňažko (TPS Turku), Šimon Nemec (HK Nitra), Martin Bučko, Marek Ďaloga (obaja HC Dynamo Pardubice), Daniel Gachulinec (HC 07 Detva), Mário Grman (SaiPa Lappeenranta), Adam Jánošík (IK Oskarshamn), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera), Martin Gernát (HC Oceláři Třinec), Mislav Rosandič (Bílí Tygři Liberec)

útočníci: Juraj Slafkovský (TPS Turku), Dávid Buc (iClinic Bratislava Capitals), Martin Faško-Rudáš (HC 05 Banská Bystrica), Adrián Holešinský (HK Nitra), Pavol Regenda (HK Dukla Michalovce), Matúš Sukeľ (HC Sparta Praha), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Peter Cehlárik, Marek Hrivík (obaja Leksands IF), Michal Krištof (Kärpät Oulu), Róbert Lantoši (Providence Bruins)

Bratislava 10. mája (TASR) - Káder slovenskej hokejovej reprezentácie v príprave na MS v Rige opustila trojica hráčov. S tímom sa už nepripravujú brankár Matej Tomek a dvojica útočníkov Daniil Fominych a Andrej Kollár. Na pondelkovom večernom zraze v Piešťanoch sa k národnému mužstvu pripojí avizovaná posila zo zámoria brankár Adam Húska a napokon aj dvojica Michal Ivan a Miloš Kelemen z majstrovského HKM Zvolen. V priebehu týždňa dorazí aj útočník Róbert Lantoši. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.Vedenie reprezentácie urobilo zmeny v tíme po minulotýždňovom dvojzápase zápase s Českom. Slováci v Prahe zanechali dobrý herný dojem, avšak v oboch prípadoch podľahli favoritovi (0:2, 1:2). Brankár Tomek sa k tímu pripojil pred druhým kempom v "bubline", ale do zápasu nenaskočil. Fominych a Kollár odohrali v príprave na MS zhodne po sedem zápasov. Fominych v nich strelil dva góly, Kollár jeden, v závere minulého týždňa ho však sprevádzali zdravotné problémy.Novými tvárami v tíme trénera Craiga Ramsayho sú Húska a Lantoši. Dvadsaťtriročný Húska odštartoval ročník vo Zvolene, následne sa presunul do zámoria, kde chytal za Hartford Wolf Pack v AHL. Za farmársky tím New Yorku Rangers absolvoval dovedna 13 duelov s bilanciou deväť víťazstiev a štyri prehry. V minulosti chytal za mládežnícke reprezentácie SR na šampionátoch do 18 i 20 rokov. Súčasťou mužského národného tímu bude premiérovo. Lantoši sa po štarte sezóny v Nitre rovnako pobral do zámorskej AHL. V drese Providence Bruins odohral 25 duelov s bilanciou deväť gólov a šesť asistencií. Za národný tím dosiaľ absolvoval 18 stretnutí, strelil v nich dva góly.V pondelok večer mali napokon naplánovaný príchod do Piešťan aj traja čerství slovenskí šampióni. Asistenta trénera Andreja Podkonického doplnili z majstrovského HKM Zvolen aj dvaja hokejisti. Dvadsaťjedenročný bek Michal Ivan sa po návrate zo zahraničia domov pod Pustý hrad stal defenzívou oporou zadných radov tímu trénera Petra Oremusa. Miloš Kelemen zasa spoľahlivým útočníkom, ktorý bol silný v osobných súbojoch aj v predbránkovom priestore. Výbornú tretiu sezónu v mužskom hokeji korunoval solídnymi štatistikami. V 54 dueloch ročníka vrátane play off nazbieral 43 bodov za 24 gólov a 19 asistencií a vyslúžil si angažmán v kvalitnejšej súťaži. V budúcom ročníku 2021/22 bude hrať za BK Mladá Boleslav.Mužstvo by mohli doplniť ešte hráči z tímov finalistov najvyššej domácej súťaže - majstrovského Zvolena, respektíve strieborného Popradu. S určitosťou však padol príchod držiteľa Zlatej korčule pre najužitočnejšieho hráča Kaufland play off Tipos Extraligy Dávida Skokana, útočník Popradu nastupoval v závere sezóny s viacerými zdravotnými problémami. Aj preto musel odmietnuť pozvánku do reprezentácie, namiesto MS ho čaká operácia kolena. "," povedal Skokan pre hockeyslovakia.sk. "."Tretí kemp slovenskej reprezentácie v "bubline" bude zároveň posledným v rámci prípravy v domácom prostredí. Hráči a členovia realizačného tímu ho odštartujú v pondelok večer. Po týždni v tréningovej záťaži následne v nedeľu predpoludním naberú smer Riga. Na šampionáte sa prvýkrát predstavia v jeho otvárací deň, teda už v piatok 21. mája vo večernom dueli A-skupiny proti Bielorusku.