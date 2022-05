Káder pred MS doplnia finalisti i Gernát, Bučeka vyradilo zranenie

Káder SR pred Kaufland Cupom v Žiline:

Brankári: Adam Húska (Hartford Wolf Pack/AHL, NY Rangers/NHL, 3 zápasy v reprezentácii), Patrik Rybár (Dinamo Minsk/KHL, 20), Matej Tomek (Kometa Brno/ČR, 7)

Obrancovia: Martin Bučko (HC Motor České Budějovice/ČR, 18 zápasov/1 gól), Peter Čerešňák (HC Plzeň/ČR, 96/9), Daniel Gachulinec (HC Slovan Bratislava, 20/0), Martin Gernát (HC Lausanne/Švaj., 59/7), Mário Grman (HPK Hämeenlinna/Fín., 41/0), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 12/1), Adam Jánošík (BK Mladá Boleslav/ČR, 82/4), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera/ČR, 42/1), Šimon Nemec (HK Nitra, 19/0), Mislav Rosandič (Bílí Tygři Liberec/ČR, 46/1)

Útočníci: Jozef Baláž (HK Nitra, 2/1), Adrián Holešinský (HK Nitra, 16/4), Andrej Kollár (HC Kometa Brno/ČR, 16/1), Michal Krištof (HC Kometa Brno/ČR, 58/8), Róbert Lantoši (Linköping HC/Švéd., 33/5), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec/KHL, 42/8), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav/ČR, 18/1), Jakub Minárik (HK Dukla Trenčín, 6/0), Kristián Pospíšil (HC Davos/Švaj., 21/4), Pavol Regenda (HK Dukla Ingema Michalovce, 18/2), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR, 25/3), Juraj Slafkovský (TPS Turku/Fín., 23/8), Adam Sýkora (HK Nitra, 0/0), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 9/3), Alex Tamáši (HC 05 Banská Bystrica, 4/1), Tomáš Tatar (New Jersey Devils/NHL, 57/14), Marek Valach (HK Dukla Trenčín, 6/1)



Realizačný tím:



generálny manažér - Miroslav Šatan, asistent generálneho manažéra - Oto Haščák, manažérka - Zuzana Chrenková, tréner - Craig Ramsay, asistenti trénera - Ján Pardavý, Peter Frühauf, Andrej Podkonický, tréneri brankárov - Ján Lašák, Peter Kosa, kondiční tréneri - Ján Kovačič (3. - 4. 5.), Róbert Bereš (5. - 7. 5.), videoanalytik - Igor Andrejkovič, lekár - Pavol Lauko, fyzioterapeuti - Martin Babják, Vladimír Čavojec, výstrojoví manažéri - Juraj Stopka, Marek Jenčík, média manažér - Peter Jánošík, fotograf - Andrej Galica



Program Kaufland Cupu 2022 v Žiline



štvrtok 5. mája

18.00 SLOVENSKO - Nórsko



piatok 6. mája

18.00 Nórsko - Francúzsko



sobota 7. mája

16.00 SLOVENSKO - Francúzsko

Žilina 3. mája (TASR) - Do kádra slovenskej hokejovej reprezentácie, ktorá sa pripravuje na MS vo Fínsku, pribudne 11 nových mien. Pred Kaufland Cupom v Žiline sa k tímu pripoja finalisti extraligy Daniel Gachulinec a Samuel Takáč z majstrovského Slovana Bratislava a Šimon Nemec, Jozef Baláž, Adrián Holešinský a Adam Sýkora z Nitry. Naopak tím neposilní najlepší strelec a najproduktívnejší hráč súťaže Samuel Buček, útočníka Nitry vyradilo z hry zranenie.Z elitných európskych súťaží sa do prípravy zapoja bronzoví medailisti z Pekingu Miloš Roman a Juraj Slafkovský. Spolu s nimi napokon pricestuje aj Martin Gernát. Skúsený obranca si v uplynulých dňoch doliečoval zranenie, ale stihol záver prípravy pred šampionátom, informoval web hockeyslovakia.sk.Šancu zabojovať o miestenku na MS dostanú finalisti domácej najvyššej súťaže. V Žiline sa predstavia Nitrania Nemec, Baláž, Holešinský a Sýkora, ktorý zatiaľ nemá štart v reprezentačnom A-tíme. Slovanisti Gachulinec s Takáčom sa k tímu pripoja v stredu, do trénerského štábu pribudne kouč šampiónov Andrej Podkonický.Na súpisku pribudli aj dve posily zo zámoria - útočník Tomáš Tatar a brankár Adam Húska. Obaja sa však pripoja k tímu až v nasledujúcich dňoch. V príprave na MS nepokračuje šestica Dominik Riečický, Dávid Mudrák, Ladislav Romančík, Martin Faško-Rudáš, Miroslav Mucha a Oliver Okuliar, ktorá bola súčasťou reprezentácie počas duelov s Čechmi a Nemcami.Slováci absolvujú v tohtotýždňovom bloku v Žiline od utorka najskôr dva tréningové dni a následne odohrajú dva zápasy v rámci Kaufland Cupu 2022. Turnaj bude záverečnou previerkou pred štartom MS. Vo štvrtok 5. mája nastúpia o 18.00 h proti Nórom a v sobotu 7. mája o 16.00 h vyzvú Francúzov. V piatok je na programe súboj medzi Nórskom a Francúzskom s úvodným buly o 18.00 h.