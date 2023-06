Káder SR 21 pred zápasom s Rakúskom doplnili Demitra, Ovšonka a Kachút

Šamorín 18. júna (TASR) - Traja hráči pribudli do kádra slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov pred utorkovým prípravným zápasom proti Rakúsku (17.30 h v Senci). Zdravotný stav Adriána Kaprálika, Johana Morela a Tobiáša Diviša je otázny, preto sa tréneri rozhodli donominovať trojicu Lucas Demitra, Dávid Ovšonka a Damián Kachút.



Ovšonka reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta do 20 rokov, ktoré sa konali na prelome mája a júna v Argentíne. Stopér si po návrate stihol krátko oddýchnuť. "Bol som na dovolenke, po nej som už začal s individuálnou prípravou. Zamieril som na hosťovanie do Pohronia, v ktorom som absolvoval niekoľko tréningov a aj prvý polčas sobotného zápasu proti DAC Dunajská Streda (0:1). Na zraz prichádzam dobre pripravený a teším sa na tréningy s týmto tímom a aj na zápas proti Rakúsku," povedal pre futbalsfz.sk Ovšonka, nováčik v reprezentácii do 21 rokov.



Kachút bol v pôvodnej nominácii trénera Jaroslava Kentoša na aktuálny asociačný termín, ale choroba mu v úvodný deň vystavila stopku a hráč musel káder opustiť. Teraz sa k tímu opäť pripojil. "Už som úplne zdravý, som pripravený na tréningy a aj zápas," zvestoval po návrate Kachút, ktorý je v reprezentačnom tíme do 21 rokov prvýkrát. Hráč FK DAC 1904 Dunajská Streda stihol v sobotu vybehnúť na ihrisko proti Pohroniu, do deja zasiahol v 56. minúte. S reprezentačným spoluhráčom Ovšonkom sa na hracej ploche nestretli, hráč Pohronia odohral úvodných 45 minút. "Mal som dobrú individuálnu prípravu. Následne sme v klube mali prvé tréningy a testy, ktoré som zvládol celkom dobre. Žiaľ, potom prišla spomínaná choroba. Z nej som sa našťastie dostal a pred návratom do ´repre´ som stihol dva tréningy a aj zápas s Pohroním," priblížil Kachút.



Lucas Demitra bol súčasťou reprezentačnej "dvadsaťjednotky" počas marcového kempu v Turecku, kde mladí Slováci vyhrali Antalya Cup. Dvadsaťročný útočník odštartoval prípravu na nadchádzajúcu sezónu s AS Trenčín, kde sa vrátil z hosťovania v FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. "V sobotu po tréningu ma kontaktoval asistent trénera Tibor Goljan, že som donominovaný do reprezentácie. Som šťastný, že môžem byť opäť s chalanmi, tešil som sa na nich," povedal Demitra pre web SFZ.