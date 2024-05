Káder SR opustilo päť hráčov, pripoja sa siedmi vrátane Čerešňáka

Nominácia SR na kemp v Bratislave a zápas proti USA (7. mája 2024):



brankári: Samuel Hlavaj (Škoda Plzeň), Stanislav Škorvánek (HK Dukla Ingema Michalovce), Matej Tomek (Litvínov)



obrancovia: Peter Čerešňák (HC Dynamo Pardubice), Martin Feherváry (Washington Capitals), František Gajdoš (HK Nitra), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Mário Grman (HC Vítkovice), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec), Patrik Koch (Arizona Coyotes/Tucson Roadrunners), Šimon Nemec (New Jersey Devils), Rayen Petrovický (Dukla Trenčín)



útočníci: Peter Cehlárik, Marek Hrivík (obaja Leksand), Lukáš Cingel (HC Kometa Brno), Viliam Čacho, Marko Daňo, Libor Hudáček (všetci HC Oceláři Třinec), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Andrej Kudrna, Matúš Sukeľ (obaja HC Litvínov), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav), Martin Pospíšil (Calgary Flames), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/San Diego Gulls), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava), Tomáš Tatar (Seattle Kraken)







Realizačný tím:



Generálny manažér Miroslav Šatan



Manažérka Zuzana Chrenková



Hlavný tréner Craig Ramsay



Asistent trénera Peter Frühauf



Asistent trénera Ján Pardavý



Asistent trénera Róbert Petrovický



Tréner brankárov Ján Lašák



Video analytik Igor Andrejkovič



Kondičný tréner Matej Thomka



Lekár MUDr. Pavol Lauko



Fyzioterapeuti Vladimír Čavojec, Martin Babják



Výstrojoví manažéri Marek Jenčík, Juraj Stopka



Média manažéri Peter Jánošík, Tomáš Lengyel







Program:



utorok 7. mája, 18.00 h: SLOVENSKO - USA /Bratislava/

Bratislava 5. mája (TASR) - Po piatkovom prípravnom súboji s Poľskom (6:1) prišlo v tíme slovenskej reprezentácie k najväčšiemu počtu zmien v doterajšej fáze prípravy na MS (10.- 26. mája). V kádri už nefigurujú obrancovia Martin Bučko, Patrik Bačik a útočníci Alex Tamáši, Oliver Okuliar, Andrej Kollár. Na súpisku pribudli finalisti českej extraligy útočníci Libor Hudáček, Viliam Čacho, Marko Daňo a obranca Peter Čerešňák a zo zámoria už avizované posily obrancovia Martin Fehérváry a Patrik Koch s útočníkom Jurajom Slafkovským. Útočník Miloš Kelemen sa pridá k výprave pred jej stredajším odchodom do dejiska šampionátu v Ostrave.uviedol asistent trénera Peter Frühauf pre portál hockeyslovakia.sk.Vedenie národného tímu počas týždňa komunikovalo s viacerými potenciálnymi adeptmi. Finalistom českej extraligy doprialo niekoľko dní oddychu po náročnej sérii. Napokon si z tímu čerstvých šampiónov z Třinca vybralo trio Hudáček, Čacho a Daňo. Čas na rozhodnutie doprialo obrancovi Čerešňákovi z Pardubíc, ktorý sa krátko po konci finálovej série stal otcom. Koncom týždňa dostalo od skúseného beka so 108 štartmi za Slovensko kladnú odpoveď." dodal Frühauf.Vedenie reprezentácie na čele s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom už skôr na svojich komunikačných kanáloch avizovalo príchody Fehérváryho, Kelemena a Kocha. So Slafkovským pôvodne počítalo už v predchádzajúcom týždni. Draftová jednotka z roku 2022 však na odporúčanie klubového lekára Montrealu Canadiens zotrvala v zámorí, aby si doliečila drobné zranenie.K národnému tímu sa pripojí na pondelňajšom zraze v Bratislave.doplnil Frühauf.Duel Slovenska s USA je na programe v utorok 7. mája od 18.00 h v Bratislave. Trénerský štáb po ňom zostaví a oznámi záverečnú nomináciu na MS v Prahe a Ostrave. Informácie priniesol portál hockeyslovakia.sk.