Káder SR sa v ďalšom týždni nezmení, pribudne len Škorvánek

Bratislava 16. apríla (TASR) - Do tímu slovenských hokejistov pribudne po dvoch prípravných zápasoch vo Švajčiarsku brankár Stanislav Škorvánek. Mužstvo pred dvojzápasom proti Českej republike (20. a 21. apríla) nikto neopustí, káder sa bude postupne meniť až v ďalšom týždni.



Slováci začali sériu prípravných zápasov na svetový šampionát dvomi víťazstvami. Po piatkovom triumfe 2:0 vo Vispe zdolali domácich Švajčiarov aj v nedeľu v Porrentruy 3:2 po predĺžení. "Výsledky sa nám páčia. Nie je vždy jednoduché vyhrať obidva zápasy so Švajčiarmi. Napriek tomu, že je ešte len začiatok prípravy a mužstvo sa bude postupne meniť, podalo dobré výkony a my sme s výsledkami aj s hrou spokojní," uviedol pre web hockeyslovakia.sk generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.



Prezradil, že mužstvo sa bude postupne meniť, no v nasledujúcom týždni, ktorý vyvrcholí dvojzápasom s Českou republikou, káder nikto neopustí. Doplní ho len brankár Michaloviec Škorvánek. "V oboch zápasoch sme mali v bránke mladých neskúsených brankárov. Podali veľmi dobre výkony, takže tréneri budú musieť poriadne premýšľať, koho vyberú ďalej a to je pre nás pozitívne. Veľa mladých hráčov si pýta miestenku na majstrovstvá sveta. Náš hráčsky tím sa tento týždeň ešte nezmení, pravdepodobne sa rozšíri až v týždni po zápasoch s Českom. Boj o miestenky bude zaujímavý."



V pondelok sa slovenskí hokejisti pod vedením trénera Craiga Ramsayho zídu opäť v Bratislave. Po sérii tréningových jednotiek odohrajú dva prípravné zápasy. Najskôr 20. apríla o 17.00 h a potom o deň neskôr v tom istom čase na zimnom štadióne v Ostrave-Porube.