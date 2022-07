Kadet Arpáš získal na ME dva kovy: Pomôže mi to v kariére

Belehrad 18. júla (TASR) - Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti získali po štyroch rokoch čakania na medailový úspech v srbskom Belehrade na ME mládeže hneď dva cenné kovy. K bilancii 0-1-1 prispel najviac kadet Samuel Arpáš, ktorému nechýbalo veľa aj k získaniu tretej medaily.



Zverenec reprezentačného trénera Dalibora Jahodu si najprv odniesol bronz zo štvorhry kadetov. S Balázsom Leiom tvorili najvyššie nasadený pár, ale v semifinále s maďarským spoluhráčom nestačili na francúzsku dvojicu Flavio Mourier, Antoine Jean Christian Noirault 1:3 na sety. V dvojhre kadetov bol Arpáš ešte úspešnejší a siahal na singlový titul. Mladý slovenský reprezentant v kategórii do 15 rokov prešiel v semifinále cez Juliana Rzihauscheka z Rakúska. Po víťazstve 4:2 na sety postúpil do finále. V ňom proti Francúzovi Flavienovi Cotonovi siahal aj po zlate. Na začiatku viedol 2:0 na sety. Po závahaní v koncovke tretieho (14:16) zvládol štvrtý set a bolo 3:1. V ďalšom priebehu zápasu však nastal obrat, Arpáš uhral len 12 bodov a Coton sa po víťazstve 4:3 tešil z celkového prvenstva na ME.



"Nečakal som až takýto úspech. Vo štvorhre sme išli na medailu, keďže sme boli najvyššie nasadení. Vo dvojhre som mal cieľ dostať sa do najlepšej osmičky. Vo finále som odišiel hlavou. Viedol som 3:1 na sety, ale potom môj súper začal hrať omnoho lepšie, inak ako dovtedy. Po takejto prehre som bol sklamaný, ale s odstupom krátkeho času prevažujú pocity šťastia. S dvoma medailami som veľmi spokojný, určite mi to pomôže v mojej ďalšej kariére," povedal Samuel Arpáš pre oficiálnu stránku Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).



Slovenský kadet mal na dosah aj zisk tretieho cenného kovu, keď v mixe s Nemkou Josephinou Neumannovou skončili vo štvrťfinále po prehre 2:3 na sety.