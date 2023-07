Kadeti a juniorky v stolnom tenise skončili v Poľsku na 5. mieste1

Gliwice 18. júla (TASR) - Slovenské družstvá sa neprebojovali do semifinále na majstrovstvách Európy juniorov a kadetov v stolnom tenise v poľských Gliwiciach. Kadeti a juniorky obsadili konečné 5. miesto.



Kadeti v zložení Damián Flóro, Pavol Kokavec, Jakub Holubčík, Martin Marko podľahli v pondelkovom štvrťfinále reprezentantom Portugalska 1:3. V ďalšom stretnutí zdolali Ukrajincov 3:0 a spolu s Holanďanmi skončili na piatej pozícii.



Juniorky Adriana Illášová, Dominika Wiltschková, Ema Činčurová a Eliška Štullerová tiež nepostúpili do bojov o medaily. Vo štvrťfinále prehrali s favorizovanými Rumunkami 0:3, no potom zdolali Portugalčanky 3:0 a spolu s Ukrajinkami obsadili piatu priečku.



Kadetky v súboji o umiestnenie zdolali Bosnu a Hercegovinu 3:2 aj Belgicko 3:0 a v utorok zabojujú o konečnú 17. pozíciu i o účasť v elitnej divízii na nasledujúcom šampionáte proti Srbsku. Juniori prehrali v skupine o 9.-16. miesto s Bulharmi a Maďarmi 2:3. V utorok ich čaká súboj o 15. priečku a udržanie sa proti Turkom.