Kadeti budú na majstrovstvách EHF v hádzanej hrať o 7. priečku

Slovensko - Estónsko 26:29 (14:14)



zostava a góly SR: Fujas, Zubrický - Gagyi 6, Mišových 5, Dopjera 3, Kyjanek, Šebro, Tumidalský a Valent po 2, Smržík, Pacek, Štovíček a Turek po 1, Karvaš, Boledovič, Tabačko. Rozhodovali: Charalambus, Efstathiu (obaja Cyp.), TH: 5/6 - 5/6, vylúčení: 4:7



ďalší výsledok:



Litva - Fínsko 28:25 (13:13)

Humenné 17. augusta (TASR) - Slovenskí hádzanárski reprezentanti do 18 rokov budú hrať o konečné 7. miesto na majstrovstvách EHF, ktoré sú nižšou kategóriou ME. Rozhodol o tom sobotňajší zápas s Estónskom, v ktorom prehrali 26:29. Najlepším slovenským strelcom bol Benjamín Gagyi so šiestimi gólmi. V záverečnom súboji turnaja sa Slováci stretnú s Fínskom, ktoré podľahlo Litve 25:28.