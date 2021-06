Kadri neuspel u komisára ligy s odvolaním proti osemzápasovému trestu

New York 1. júna (TASR) - Komisár hokejovej NHL Gary Bettman zamietol odvolanie Nazema Kadriho proti zákazu činnosti na osem zápasov. Útočníka Colorada potrestalo oddelenie hráčskej bezpečnosti za zákrok na Justina Faulka zo St. Louis v druhom zápase 1. kola play off.



Kadri v tretej tretine duelu zasiahol súpera do hlavy, po ktorom musel Faulk odstúpiť zo zápasu. Za faul inkasoval päťminútový trest plus do konca zápasu. Pri výmere trestu zavážila Kadriho minulosť. Pozastavenú činnosť mal aj vo vyraďovačkách 2018 a 2019 ešte ako hráč Toronta.



Kadri má ešte jednu možnosť ako zvrátiť verdikt, keď sa môže obrátiť na nezávislú arbitráž. Ak neuspeje, Coloradu bude k dispozícii až na prípadný siedmy zápas finálovej série v Západnej divízii s Vegas Golden Knights. Hráči Avalanche vedú 1:0. Informoval o tom web NHL.