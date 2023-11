Kagijama a Thorngrenová viedli po krátkom programe v Osake

Osaka 24. novembra (TASR) - Japonský krasokorčuliar Juma Kagijama predviedol najlepší krátky program v súťaži sólistov na NHK Trophy v Osake. So známkou 105,51 bodu predstihol dvojnásobného majstra sveta a krajana Šoma Una, ktorý si držal druhú priečku (100,20). Tretí bol Švajčiar Lukas Britschgi (86,42).



Po krátkom programe žien figurovala na čele poradia Američanka Lindsay Thorngrenová, ktorá za svoje vystúpenie zinkasovala známku 68,93. Belgičanka Nina Pinzarroneová bola druhá so ziskom 63,44 b., za ňou sa držala na tretej pozícii strieborná medailistka zo svetového šampionátu Lee Hae-in z Kórejskej republiky (62,93).



NHK je šieste a zároveň záverečné podujatie série Grand Prix Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU). Kagijama aj Uno bojujú o účasť vo finálovom podujatí série, ktoré sa uskutoční 7. až 10. decembra v Pekingu.



Tam sa už v kategórii mužov kvalifikovali Adam Siao Him Fa z Francúzska, Ilia Malinin z USA a Kao Miura z Japonska. V kategórii žien si miestenku zabezpečili dvojnásobná majsterka sveta Kaori Sakamotová z Japonska, Isabeau Levitová z USA a Loena Hendrickxová z Belgicka.



Talianski reprezentanti a majstri Európy Charlene Guignardová a Marco Fabbri sa ujali vedenia v súťaži tanečných párov. Po rytmickom tanci so ziskom 85,27 b. o necelý bod predstihli Lilah Fearovú a Lewisa Gibsona z Veľkej Británie. Na treťom mieste figurovali Allison Reedová a Saulius Ambruvelicius z Litvy (78,71).



Nemci Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin boli na čele po krátkom programe športových dvojíc so ziskom 67,23 b. Viedli pred Talianmi Lucreziou Beccariovou a Matteom Guarisem (66,77) a Anastasiou Golubevovou a Hectorom Giotopolousom Moorom z Austrálie (64,61). Súťaže vyvrcholia v sobotu voľnými jazdami mužov, žien, športových dvojíc a voľnými tancami, informovala agentúra AP.