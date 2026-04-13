Kagijama si dá ročnú pauzu: Chcem prijať nové výzvy
Autor TASR
Tokio 13. apríla (TASR) - Japonec Juma Kagijama si dá od krasokorčuľovania minimálne ročnú prestávku. Úradujúci vicemajster sveta a strieborný medailista zo ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo to v pondelok oznámil na sociálnej sieti.
Dvadsaťdvaročný Kagijama zakončil sezónu vo veľkom štýle, keď na MS v Prahe predviedol druhú najlepšiu voľnú jazdu a na striebornú pozíciu sa vyšvihol zo šiesteho miesta po krátkom programe. „Vo voľnej jazde som bol schopný predviesť ešte lepší výkon, ako som dúfal. Keď som dokončil záverečnú piruetu a zažil som aplauz v stoji, naozaj som sa cítil ako vo sne. Nikdy na ten moment ani pohľad nezabudnem,“ napísal na Instagrame.
Kagijama skončil druhý i na olympiáde v Miláne, odkiaľ si tiež odniesol striebro z tímovej súťaže. Rovnaké výsledky dosiahol aj na predchádzajúcich hrách v Pekingu, zo svetových šampionátov má na konte celkom štyri strieborné a jednu bronzovú medailu. „V sezóne 2026/2027 som sa rozhodol dať si od súťaží prestávku. Tento čas chcem využiť na to, aby som znovu objavil to, čo robí krasokorčuľovanie tak špeciálnym. Chcem prijať nové výzvy a rozmýšľať nad sebou, zatiaľ čo sa zameriam na budúcnosť,“ dodal Japonec.
