Kahn označil správy o prestupe Lewandowského do Barcelony za nezmysel

Mníchov 13. apríla (TASR) - Športový riaditeľ futbalového Bayernu Mníchov Oliver Kahn označil špekulácie o odchode hviezdneho kanoniera Roberta Lewandowského za nezmysel. Reagoval tak na správy z poľských médií, ktoré tento týždeň informovali o údajnej dohode útočníka so španielskou Barcelonou.



"Očividne prebieha nejaká súťaž o to, kto dokáže povedať a Robertovi Lewandowskom najväčší nezmysel," uviedol Kahn po utorkovej domácej remíze Mníchovčanov so španielskym Villarrealom, ktorá znamenala ich koniec vo štvrťfinále Ligy majstrov.



Situácia ohľadom Poliakovej budúcnosti je už dlhšie obdobie veľkou mediálnou témou. Tento trend podporil aj samotný hráč, ktorého minulý mesiac prekvapila informácia o tom, že s ním chce jeho súčasný zamestnávateľ predĺžiť zmluvu. Lewandowski zarába v bavorskom klube podľa informácií AFP približne 23 miliónov eur ročne.