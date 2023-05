Kahn zamietol špekulácie o odchode Müllera: Je veľmi dôležitý pre klub

Mníchov 10. mája (TASR) - Výkonný riaditeľ Bayernu Mníchov Oliver Kahn zamietol špekulácie o odchode Thomasa Müllera do tímu, v ktorom by mal väčšiu minutáž v zápasoch. "To sa nestane," uviedol bývalý brankár pre Sport Bild.



Rovnaký denník prišiel nedávno s informáciou, že tridsaťtriročný Müller sa pohrával s myšlienkou odísť z Bayernu, pretože nebol spokojný s vyťažením pod trénerom Julianom Nagelsmannom a jeho nástupcom Thomasom Tuchelom. "Ak by nad tým uvažoval, prehovoril by som ho. Thomas je fit, nikdy sa nezranil a má priam neskutočné schopnosti a výnimočný charakter. Je neuveriteľne dôležitý pre celý náš klub a jeho štruktúru. Som si istý, že Thomas za nás odohrá ešte veľa zápasov," poznamenal Kahn.



Müller je v Bayerne od svojich 10 rokov a debutoval zaň v roku 2008. Súčasná zmluva s Bayernom mu vyprší v roku 2024.