Kahun sa vrátil z NHL do Európy, podpísal trojročnú zmluvu s SC Bern

Bern 6. septembra (TASR) - Nemecký hokejový útočník s českými koreňmi Dominik Kahun sa po troch sezónach v NHL vrátil do Európy. Na spolupráci sa dohodol so švajčiarskym klubom SC Bern, s ktorým podpísal trojročný kontrakt. Klub o tom informoval na oficiálnej webstránke.



Pre 26-ročného Kahuna pôjde o prvé pôsobenie v najvyššej švajčiarskej súťaži. Jeho profesionálna kariéra sa do roku 2018 odvíjala v EHC Mníchov, po sezóne 2017/2018, v ktorej nemeckej reprezentácii pomohol k zisku strieborných medailí na ZOH v Pjongčangu, zamieril do klubu Chicago Blackhawks. V sezóne 2019/2020 hral za Pittsburgh a neskôr Buffalo, v ročníku 2020/2021 pôsobil v Edmontone. V NHL odohral počas troch sezón celkovo 188 zápasov, v ktorých získal 83 kanadských bodov za 34 gólov a 49 asistencií.