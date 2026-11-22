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Kaiserovi hrozí za faul na Pospíšila trest, Nemec: Bol to škaredý hit
Kaiser v 38. minúte duelu v Calgary zasiahol Pospíšila ramenom do hlavy a slovenský útočník po tomto zákroku stretnutie nedohral.
Autor TASR
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Calgary 22. novembra (TASR) - Obrancovi zámorského hokejového klubu Chicago Blackhawks Wyattovi Kaiserovi hrozí trest za hit na slovenského útočníka Martina Pospíšila z Calgary Flames v sobotňajšom zápase NHL. Kaiser bude svoj zákrok vysvetľovať disciplinárnej komisii. Informoval o tom web nhl.com.
Kaiser v 38. minúte duelu v Calgary zasiahol Pospíšila ramenom do hlavy a slovenský útočník po tomto zákroku stretnutie nedohral. Obranca Blackhawks dostal trest do konca zápasu, čo potvrdili rozhodcovia aj po vzhliadnutí videozáznamu. Pospíšil sa dlhšie dvíhal z ľadu, ale napokon zamieril do šatne po vlastných nohách. Podľa trénera Ryana Husku aj útočníka Ryana Stromea by mal byť v poriadku.
K incidentu sa po zápase vyjadril aj Kaiser, ktorý si počká na verdikt disciplinárky. „Snažil som sa držať rameno vzadu, keď som do toho súboja išiel. Nehľadal som žiadny zákerný úder na hlavu. Myslel som si, že som ho trafil do ramena, alebo hrude, bolo to nešťastné," povedal americký obranca pre klubový web a na otázku či sa obáva suspendácie povedal: „Aby som bol úprimný, ani nie. Pretože na konci dňa, ak sa na to naozaj pozrú a povedia: ‚Hej, toto bolo naozaj nebezpečné, máš stopku na zápas alebo dva,‘ dostanem pokutu a potom som späť. Uvidíme, čo povedia.“
Zákrok na svojho krajana a kamaráta odsúdil aj obranca Calgary Šimon Nemec: „Neviem ako to vnímali iní chalani, ale ja som sa zľakol, pretože poznáme jeho históriu s otrasmi mozgu. Bol to škaredý hit. Myslím si, že takéto zákroky by sa v hokeji nemali stávať. Po zápase vyzeral celkom dobre, z čoho sa teším a verím, že bude v poriadku,“ povedal slovenský obranca pre web Calgary. V rovnakom duchu sa vyjadril aj tréner Calgary: „Bol to hrozný zákrok. Neviem, čo viac k tomu môžem povedať.“ Dodal, že Pospíšil by mal byť v poriadku, no nedisponoval oficiálnou správou od lekárov.
Incidentu sa venoval aj Eric Francis zo sportsnet.ca, podľa ktorého by mal dostať Kaiser trest. „Zákrok bol veľmi nebezpečný, hráč bol v zraniteľnej pozícii a trest by mal byť výrazný,“ uviedol Francis. „Je to presne ten typ zákroku, ktorý sa liga snaží odstrániť z hry," dodal na záver.
Kaiser v 38. minúte duelu v Calgary zasiahol Pospíšila ramenom do hlavy a slovenský útočník po tomto zákroku stretnutie nedohral. Obranca Blackhawks dostal trest do konca zápasu, čo potvrdili rozhodcovia aj po vzhliadnutí videozáznamu. Pospíšil sa dlhšie dvíhal z ľadu, ale napokon zamieril do šatne po vlastných nohách. Podľa trénera Ryana Husku aj útočníka Ryana Stromea by mal byť v poriadku.
K incidentu sa po zápase vyjadril aj Kaiser, ktorý si počká na verdikt disciplinárky. „Snažil som sa držať rameno vzadu, keď som do toho súboja išiel. Nehľadal som žiadny zákerný úder na hlavu. Myslel som si, že som ho trafil do ramena, alebo hrude, bolo to nešťastné," povedal americký obranca pre klubový web a na otázku či sa obáva suspendácie povedal: „Aby som bol úprimný, ani nie. Pretože na konci dňa, ak sa na to naozaj pozrú a povedia: ‚Hej, toto bolo naozaj nebezpečné, máš stopku na zápas alebo dva,‘ dostanem pokutu a potom som späť. Uvidíme, čo povedia.“
Zákrok na svojho krajana a kamaráta odsúdil aj obranca Calgary Šimon Nemec: „Neviem ako to vnímali iní chalani, ale ja som sa zľakol, pretože poznáme jeho históriu s otrasmi mozgu. Bol to škaredý hit. Myslím si, že takéto zákroky by sa v hokeji nemali stávať. Po zápase vyzeral celkom dobre, z čoho sa teším a verím, že bude v poriadku,“ povedal slovenský obranca pre web Calgary. V rovnakom duchu sa vyjadril aj tréner Calgary: „Bol to hrozný zákrok. Neviem, čo viac k tomu môžem povedať.“ Dodal, že Pospíšil by mal byť v poriadku, no nedisponoval oficiálnou správou od lekárov.
Incidentu sa venoval aj Eric Francis zo sportsnet.ca, podľa ktorého by mal dostať Kaiser trest. „Zákrok bol veľmi nebezpečný, hráč bol v zraniteľnej pozícii a trest by mal byť výrazný,“ uviedol Francis. „Je to presne ten typ zákroku, ktorý sa liga snaží odstrániť z hry," dodal na záver.