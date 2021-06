Kajakárkam nevyšlo semifinále, Dukátová ani Mintálová nepostúpili

Praha 12. júna (TASR) - Slovenské kajakárky nepostúpili na 1. podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome do finále. V pražskej Troji nevyšlo sobotné semifinále Jane Dukátovej ani Eliške Mintálovej. Soňa Stanovská sa nekvalifikovala v piatkovej rozjazde. V K1 sa vo finále predstaví iba Jakub Grigar, Martin Halčin v semifinále neuspel.



Dukátová mala v sobotu síce na konte iba dve trestné sekundy, no na elitnú desiatku stratila viac ako šesť sekúnd a skončila na 19. mieste. Mintálová ťukla až päťkrát a desať trestných sekúnd ju odsunulo na 22. priečku. Za postupom zaostala takmer o osem sekúnd.



Grigar zvládol kanál bez penalizácie a obsadil 4. miesto, rýchlejší boli iba Češi Jiří Prskavec s Vítom Přindišom a Talian Giovanni De Gennaro. Halčin síce prišiel do cieľa iba s jedným "ťukom", ale vinou pomalšej jazdy skončil na 28. priečke približne s trojsekundovým mankom na postup.