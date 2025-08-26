< sekcia Šport
Kajrat zdolal v rozstrele Celtic a postúpil do ligovej fázy
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 26. augusta (TASR) - Futbalisti Kajratu Almaty si premiérovo zahrajú v hlavnej fáze Ligy majstrov. Kazašský šampión vyradil v play off Celtic Glasgow, keď po remíze 0:0 v prvom dueli v Škótsku hral po riadnom čase a predĺžení bez gólov aj v utorkovej domácej odvete a následne uspel v jedenástkovom rozstrele 3:2. Domáci brankár Temirlan Anarbekov zlikvidoval v rozstrele tri pokusy hostí.
Oba tímy spálili v zápase niekoľko šancí, väčšie mal však Celtic. Daizen Maeda išiel v 86. minúte sám na bránu a v predĺžení neprekonal Anarbekova zo siedmich metrov ani Benjamin Nygren. V rozstrele premenil rozhodujúci pokus vo štvrtej sérii Jegor Sorokin, na opačnej strane zlyhal smoliar Maeda. Kajrat tak zvládol druhý jedenástkový rozstrel za sebou, predtým v 3. predkole LM vyradil bratislavský Slovan (1:0 doma, 0:1 pp a 4:3 na strely z 11 m vonku). Celticu sa nepodarilo pridať štvrtú účasť v hlavnej časti LM za sebou.
odveta play off Ligy majstrov:
Kajrat Almaty - Celtic Glasgow 0:0 pp, 3:2 na strely z 11 m
Rozstrel: Idah nedal, Gromyko nedal, McCowan nedal, Martynovič 1:0, Engels 1:1, Arad 2:1, McGregor 2:2, Sorokin 3:2, Maeda nedal
/prvý zápas: 0:0, postúpil Kajrat/
