Kakko pokračuje v NY Rangers, podpísal nový ročný kontrakt

New York 14. júna (TASR) - Fínsky hokejista Kaapo Kakko sa dohodol s klubom NHL New York Rangers na predĺžení spolupráce. Ako obmedzený voľný hráč podpísal nový ročný kontrakt, ktorý mu vynesie 2,4 milióna dolárov.



Dvadsaťtriročný útočník má za sebou päť sezón v profilige, počas ktorých odohral 300 zápasov v základnej časti a získal v nich 117 kanadských bodov (57+60). V 44 dueloch play off zaznamenal štyri góly a päť asistencií. "Jazdci" si ho v roku 2019 ako celkovú dvojku draftu.



Kakko v minulej sezóne nastúpil v dlhodobej časti v 61 stretnutiach a dosiahol 19 bodov (6+13), vo vyraďovačke pridal 15 zápasov a mal na svojom konte jeden gól a asistenciu. Rangers vypadli vo finále Východnej konferencie, keď prehrali s Floridou Panthers 2:4 na zápasy. Fínsky krídelník bol v druhom stretnutí série len zdravým náhradníkom. "Play off bolo ťažké. Samozrejme, každý chce hrať. Nebol som rád, že som nebol v zostave, ale dúfal som vo víťazstvo tímu, aby sme pokračovali ďalej," uviedol. Po sezóne 2023/2024 mu vypršala dvojročná zmluva, v rámci ktorej mal ročný plat 2,1 milióna USD. Informoval o tom oficiálne web súťaže.



S národným tímom získal zlato na MS 2019 v Bratislave a Košiciach. So "Suomi" triumfoval aj na svetovom šampionáte do 18 rokov (2018) a juniorských MS (2019).