Kakko sa z NY Rangers sťahuje do Seattlu za obrancu Borgena

New York 19. decembra (TASR) - Fínsky hokejový útočník Kaapo Kakko sa v zámorskej NHL sťahuje z New Yorku Rangers do klubu Seattle Kraken. Za niekdajšiu dvojku draftu získali "jazdci" výmenou obrancu Willa Borgena, výber v treťom kole draftu 2025 a v šiestom v roku 2026.



Dvadsaťtriročného Kakka si Rangers vybrali v roku 2019 z druhého miesta v drafte, ale nenaplnil očakávania organizácie. Počas necelých šiestich sezón si v 330 dueloch pripísal 131 bodov (61+70), osobné maximum 40 dosiahol v ročníku 2022/2023. V nedeľu bol iba zdravý náhradník v súboji so St. Louis a verejne vyjadril prekvapenie a nespokojnosť s rozhodnutím kouča. V drese Fínska sa tešil z titulu majstra sveta medzi juniormi i medzi mužmi.



V Seattli si od novej akvizície sľubujú zlepšenie v ofenzíve. "Kaapo je mladý dynamický útočník, ktorý do nášho klubu prináša zručnosť do útoku. Sme nadšení, že sa k nám pridal," uviedol pre zámorské médiá Ron Francis, generálny manažér Kraken.



Dvadsaťosemročný Borgen hral v doterajšej kariére v NHL za Buffalo a Seattle. V 247 stretnutiach základnej časti si na konto pripísal celkovo 55 bodov (9+46).



Montreal a Nashville si vymenili obrancov, Carrier do Canadiens za Barrona



Kanadský hokejový obranca Alexandre Carrier si bude v NHL obliekať dres Montrealu Canadiens. Klub ho získal z Nashvillu Predators výmenou za iného zadáka Justina Barrona.



Dvadsaťosemročný Carrier odohral v tejto sezóne za "predátorov" 28 zápasov s bilanciou 1+6. V kariére nazbieral spolu 69 bodov (11+58) v 245 stretnutiach, v play off pridal osem bodov (1+7) v 16 zápasoch. O päť rokov mladší Barron hral v doterajšej kariére za Colorado i Montreal, na konte má 31 bodov (13+18) v 111 vystúpeniach.