Kalinská prešla do štvrťfinále cez Potapovovú v troch setoch
Autor TASR
Paríž 1. júna (TASR) - Ruská tenistka Anna Kalinská si druhýkrát v kariére zahrá štvrťfinále na grandslamovom turnaji. V pondelkovom súboji na Roland Garros zdolala Anastasiu Potapovovú 6:4, 2:6, 7:6 (7). Zopakuje si tak účasť medzi najlepšou osmičkou z Australian Open 2024. Rakúska reprezentantka v záverečnom sete dvakrát podávala na víťazstvo, no napokon prehrala v supertajbrejku 7:10.
ženy - dvojhra - osemfinále:
Anna Kalinská (Rus.-22) - Anastasia Potapovová (Rus.-28) 6:4, 2:6, 7:6 (7)
