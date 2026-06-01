Pondelok 1. jún 2026
Kalinská prešla do štvrťfinále cez Potapovovú v troch setoch

Ruská tenistka Anna Kalinská sa raduje z víťazstva nad Anastasiou Potapovou z Rakúska v osemfinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v pondelok 1. júna 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž 1. júna (TASR) - Ruská tenistka Anna Kalinská si druhýkrát v kariére zahrá štvrťfinále na grandslamovom turnaji. V pondelkovom súboji na Roland Garros zdolala Anastasiu Potapovovú 6:4, 2:6, 7:6 (7). Zopakuje si tak účasť medzi najlepšou osmičkou z Australian Open 2024. Rakúska reprezentantka v záverečnom sete dvakrát podávala na víťazstvo, no napokon prehrala v supertajbrejku 7:10.

ženy - dvojhra - osemfinále:

Anna Kalinská (Rus.-22) - Anastasia Potapovová (Rus.-28) 6:4, 2:6, 7:6 (7)
