Kalis, Maruna a Goljer budú pokračovať v Dukle Trenčín

Trenčín 8. mája (TASR) - Súčasťou kádra hokejovej Dukly Trenčín pre sezónu 2025/2026 zostávajú aj traja mladíci – útočníci Martin Kalis a Ondrej Maruna i obranca Adam Goljer. Informovalo o tom vedenie klubu Tipos extraligy na sociálnych sieťach.



Všetci sú stabilnými reprezentantmi Slovenska v mládežníckych kategóriách, Kalis a Goljer sa nedávno predstavili na MS do 18 rokov v USA. „Túto sezónu sa nám úspešne darilo zapájať mladých hráčov a chceme v tom pokračovať. Sú to talentovaní a pracovití hráči a sme pripravení im aj naďalej pomáhať v ich rozvoji. Čo sa týka mladíkov a ich zapracovania do Á-čka, toto ešte určite nie sú posledné mená,” uviedol športový manažér Trenčína Mário Bližňák.



Útočník Tobias Tomík odchádza do zámorskej juniorky, do tímu WHL Vancouver Giant, ktorý ho draftoval v uplynulej sezóne. „Zhodou náhod je to mužstvo, v ktorom som aj ja v minulosti pôsobil. Je to skvelá organizácia a verím, že ho to hokejovo posunie ešte ďalej, budeme mu držať palce. U nás bude mať vždy dvere otvorené,“ dodal Bližňák.