Kaliská sa lúčila s fanúšikmi: Nebolo to jednoduché, emócie boli veľké

Na snímke Elena Kaliská počas rozjazdu K1 žien na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Areáli vodných športov Divoká voda v bratislavskom Čunove v sobotu 25. septembra 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Čunovo 23. septembra (TASR) - Slovenská kajakárka Elena Kaliská bude jazdiť na divokej vode ešte do konca roka, ale rozlúčku s kariérou už má za sebou. Počas finálových disciplín na MS v Čunove jej za vzornú reprezentáciu poďakovali predstavitelia slovenskej kanoistiky, Kaliská sa však mohla s veľkými ováciami rozlúčiť s fanúšikmi.Prvá slovenská športovkyňa so zlatou medailou z OH sa na divokej vode v Čunove predstavila na šampionáte ako predjazdkyňa. Po skončení sobotného programu absolvovala ešte jednu jazdu pre fanúšikov, ktorí jej v stoji tlieskali.uviedla Kaliská.Slovenskej vodnej slalomárke potom poďakovali aj predstavitelia slovenskej kanoistiky. Na veľkoplošnej obrazovke sa medzitým objavili zábery, ktoré mapovali najväčšie úspechy Kaliskej. Pripomenuli jej zlato z OH 2004 a 2008, titul z MS z roku 2005, šesť titulov z ME, či triumf v celkovom hodnotení Svetového pohára z roku 2005.povedala Kaliská.Rozlúčka Kaliskej ešte nebola definitívna, o dva týždne sa predstaví na kanáli v Čunove na majstrovstvách Slovenska:O budúcnosti ešte rozprávať nechcela, naznačila len málo:Na adresu Kaliskej sa vyjadril aj strieborný olympijský medailista z Tokia Jakub Grigar. Uviedol, že bola pre neho veľkým vzorom a že aj ona má zásluhu na jeho striebre z OH. Kaliská na margo toho uviedla: