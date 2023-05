Kalmár po prehre vo vypätom šlágri so Slovanom: Titul je už preč

Bratislava 8. mája (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa po nedeľňajšom triumfe v Dunajskej Strede (3:2) výrazne priblížili k obhajobe majstrovského titulu vo Fortuna lige. Viac ako 12-tisíc divákov sledovalo atraktívny futbal s viacerými kontroverznými okamihmi. Po úspešnom pokutovom kope v nadstavenom čase druhého polčasu rozpútal na ihrisku hráčsku potýčku Vladimír Weiss ml., ktorý ukázal smerom k domácim tribúnam svoj dres, čo po stretnutí označil za vysnívaný moment. Domáci tréner Adrián Guľa uviedol, že baviť sa o rozhodcovi po tak kvalitnom dueli je hanba. Aj kapitán domácich Zsolt Kalmár si myslí, že o titule je už definitívne rozhodnuté.



Prvý kontroverzný moment zápasu priniesla 12. minúta, keď na rýchly gól domáceho Nikolu Krstoviča odpovedal vyrovnávajúcim zásahom Malik Abubakari. K slovu sa však prvýkrát v stretnutí dostal systém VAR, ktorý gól zrušil pre hru rukou od hosťujúceho kapitána Vernona De Marca. Vyrovnanie Slovanu však do prestávky zabezpečil strelou vonkajškom Lucas Lovat. Brazílsky obranca bol stredobodom pozornosti aj po hodine hry, keď vo vlastnej šestnástke zahral pri výskoku rukou a hlavný arbiter Filip Glova si išiel pozrieť spomalené zábery na VAR, no po ich vyhodnotení zo situácie nerezultoval pokutový kop pre domácich. "To, že sa po takomto zápase musíme baviť o rozhodcovi, je hanba. Keď máme VAR a on sa ide pozrieť a povie nie, je to hanba. Spravil sa z rozhodcu Dohála precedens, ktorý je podľa mňa ´zatvorený v Alcatraze´. Z jedného človeka sa urobí precedens a teraz, v tak výbornom zápase, so skvelými hráčmi na ihrisku, rozhodne takto situáciu jeden človek. Je to veľká škoda, pretože nikto nehovorí, že by sme boli majstri, keďže zostávajú ešte dve kolá, ale toto je situácia, o ktorej treba diskutovať a nie ju zametať pod koberec," hneval sa na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Dunajskej Stredy Adrián Guľa. Štyridsaťsedemročný kouč narážal na moment z úvodného duelu nadstavby o titul medzi Banskou Bystricou a Dunajskou Stredou, v ktorom arbiter Martin Dohál v závere chybne vyhodnotil gólovú situáciu na 3:3 a Banská Bystrica tak prehrala 2:3.



Slovan sa v 74. minúte ujal vedenia v zápase 2:1, keď sa po viacerých zahodených príležitostiach presadil Andre Green. Už o šesť minút neskôr však Dunajská Streda dokázala zareagovať a na 2:2 vyrovnal prudkou hlavičkou striedajúci Sýrčan Ammar Ramadan. V druhej minúte nadstaveného času vystrelil spoza šestnástky Juraj Kucka a lopta trafila ruku brániaceho Miroslava Káčera. Nariadený pokutový kop s istotou premenil striedajúci Vladimír Weiss ml., ktorý ihneď po strelení gólu rozpútal na ihrisku hráčsku potýčku. Weiss si vyzliekol dres a ukázal ho smerom k domácim tribúnam. Po druhej žltej karte tak videl červenú, napriek tomu na celý moment reagoval svojsky: "Ten moment, ktorý sa stal, som si vysníval, a preto som to aj urobil. Som rád, že to vyšlo tak, ako to vyšlo. Ešte nás čakajú dva zápasy, ale vedel som, že som dostal piatu žltú kartu pri oslave druhého gólu, a že v Bystrici hrať tak či tak nebudem."



Hlavný tréner Slovana Vladimír Weiss st. svojho syna za tento moment po dueli nepochválil, jeho emóciám však rozumie: "Zbytočná červená karta to bola určite. Ja už som mu svoje povedal, on v určitých fázach nie je normálny, takisto ako ja som v určitých fázach nenormálny. Ale radoval sa pre Slovan, pre mužstvo. Neviem si predstaviť iného hráča, že by išiel kopať tú penaltu. Sám mi hovoril osem minút pred koncom, ´oco´ idem hrať. Bolo to rozhodnutie vabank, mohol si odtrhnúť sval, zapríčiniť gól. Je to však zápas, na ktorý možno budeme spomínať minimálne ďalších desať rokov."



Dve kolá pred záverom súťaže má Slovan na čele Fortuna ligy náskok piatich bodov. Slovanu stačí na zabezpečenie si titulu bod, naopak Dunajská Streda musí zvíťaziť v oboch zostávajúcich dueloch a spoliehať sa na dve zakopnutia "belasých". Uvedomuje si to aj kapitán DAC-u Zsolt Kalmár: "Titul je už preč, už to nemáme vo svojich rukách." Naopak, tréner Weiss krotí predčasné oslavy titulu: "Nevieme ešte ani ako dopadne liga, nič nie je vyriešené. Hráme v Banskej Bystrici a s Podbrezovou, obaja môžu hrať pohár. Zažil som už aj také sezóny, v Kajrate Almaty sme mali päť kôl pred koncom náskok sedem bodov a neuhrali sme titul, preto budem obozretný."