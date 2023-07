Kalu sa vrátil do najvyššej súťaže, stal sa hráčom FC ViOn

Zlaté Moravce 16. júla (TASR) - Futbalový klub FC ViOn Zlaté Moravce sa dohodol na ročnej spolupráci s nigérijským krídelníkom Johnsonom Nsumohom Kalum.



Dvadsaťdvaročný futbalista už más skúsenosti s najvyššou slovenskou súťažou. Počas dvoch sezón obliekal dres Spartaka Trnava, kde začal ako 18-ročný, potom pôsobil na Malte a naposledy hrával za FC Slovan Galanta. V Zlatých Moravciach uspel na skúške. "Príprava bola výborná, každým tréningom a zápasom sa dostávam do dobrej formy. Som rád, že som zaujal trénerský tím, ktorý si ma tu chcel nechať. Verím, že to bude pre všetky strany úspešná spolupráca. Čaká nás už len posledný zápas v príprave a potom sa začne tá najkrajšia časť sezóny. Teším sa, že si po dvojročnej pauze zahrám najvyššiu súťaž na Slovensku, som naplno pripravený pomôcť tímu v každom zápase," povedal pre oficiálnu stránku klubu.



Kalu začal v slovenskej lige ešte ako tínedžer. "Pamätáme si ho ešte keď v dorasteneckom veku začínal v Trnave. Potom spravil možno nie najsprávnejšie futbalové kroky a prestúpil na Maltu. Teraz sa vrátil, ukazuje sa silnejší, lepší a pripravenejší. Typologicky je úplne iný, ako ďalší naši krídelníci. Je silný v hre jeden na jeden, má slušný dribling a je silný na lopte. Usadil sa pri Trnave, oženil sa so Slovenkou, má pohodu a podporu aj v súkromí. Tešíme sa naňho," povedal generálny manažér klubu Marek Ondrejka.