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Kalulu vypadol z kádra Francúzska, nahradil ho Kumbedi

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Vitinha z Janova (vľavo) a Pierre Kalulu z Juventusu bojujú o loptu počas futbalového zápasu Serie A medzi Janovom a Juventusom v Janove v Taliansku v stredu 28. októbra 2026. Foto: TASR/AP

Kalulu sa zranil v nedeľnom stretnutí talianskej Serie A proti Fiorentine, v ktorom nastúpil na poste pravého obrancu.

Autor TASR
Paríž 9. novembra (TASR) - Francúzskej futbalovej reprezentácii bude v nadchádzajúcich zápasoch Ligy národov proti Taliansku a Turecku chýbať obranca Pierre Kalulu. Dvadsaťšesťročný hráč Juventusu Turín utrpel zranenie zadného stehenného svalu na ľavej nohe.

Kalulu sa zranil v nedeľnom stretnutí talianskej Serie A proti Fiorentine, v ktorom nastúpil na poste pravého obrancu. Odohral celý duel, no následné vyšetrenia odhalili natrhnutie svalu. Podľa francúzskej reprezentácie zostane v Turíne, kde absolvuje liečbu.

Tréner Zinedine Zidane namiesto neho povolal Saela Kumbediho z nemeckého Wolfsburgu, ktorý zatiaľ nemá na konte štart za A-tím. Francúzi nastúpia vo štvrtok proti Taliansku v Miláne a v nedeľu privítajú Turecko v Bordeaux.
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