Kamada má namierené do Lazia, v Ríme už mal zdravotnú prehliadku

Rím 4. augusta (TASR) - Japonský futbalista Daiči Kamada má namierené do Lazia Rím. Dvadsaťšesťročný stredopoliar absolvoval v piatok v talianskej metropole povinnú zdravotnú prehliadku. Klub to oznámil na sociálnej sieti Twitter.



Už vo štvrtok večer zverejnilo Lazio video z príchodu Kamadu do Ríma, pričom zdôraznilo, že zostáva už len podpísať zmluvu. Japonskému reprezentantovi v lete vypršala zmluva s Eintrachtom Frankfurt. Záujem o neho mala aj Borussia Dortmund, či AC Miláno.