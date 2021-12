Kamara by mal prestúpiť z Olympique Marseille do AC Miláno

Marseille 24. decembra (TASR) - Defenzívny stredopoliar Boubacar Kamara by mal v januárovom prestupovom termíne zamieriť z Olympique Marseille do AC Miláno. Oba kluby sa údajne dohodli na výške odstupného za francúzskeho futbalistu, transfer by mali definitívne spečatiť po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky. Informoval o tom portál football-italia.net.



Dvadsaťdvaročný Kamara v uplynulých týždňoch odmietol predĺžiť s Olympique zmluvu, ktorá vyprší v júni. Prezident klubu Pablo Longoria sa tak rozhodol predať hráča ešte v zime, aby klub na ňom zarobil. Okrem AC mal o neho eminentný záujem aj Manchester United.



Angažovanie Kamaru by malo "rossoneri" pomôcť zaceliť dieru po Franckovi Kessiem a Ismaelovi Bennacerovi, ktorí sa ocitli v nomináciách svojich národných tímov na Africký pohár národov.