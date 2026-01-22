Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kamara z Aston Villy podstúpil operáciu kolena, v sezóne si už nezahrá

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Francúzsky reprezentant sa vo štvrtok v Lyone podrobil operácii ľavého kolena, ktoré si poranil 10. januára v súboji Pohára FA s Tottenhamom (2:1).

Autor TASR
Birmingham 22. januára (TASR) - Futbalisti Aston Villy sa budú musieť vo zvyšnom priebehu sezóny zaobísť bez stredopoliara Boubacara Kamaru. Francúzsky reprezentant sa vo štvrtok v Lyone podrobil operácii ľavého kolena, ktoré si poranil 10. januára v súboji Pohára FA s Tottenhamom (2:1).

Kamara sa po operačnom zákroku presunie do Anglicka, kde bude pokračovať v rehabilitácii. Tým zhasli aj jeho šance na účasť na MS v USA, Kanade a Mexiku. Dvadsaťšesťročný stredopoliar si dosiaľ vo francúzskom reprezentačnom drese pripísal päť štartov. Kamara prišiel do Aston Villy v roku 2022 z Marseille, v prebiehajúcej sezóne dal v 18 zápasoch Premier League jeden gól. Jeho tímu patrí v ligovej tabuľke momentálne tretie miesto s mankom 7 bodov na vedúci Arsenal. Informovala o tom agentúra AFP.
.

