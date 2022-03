Kambundjiová triumfovala na 60 m štvrtým najlepším časom histórie

Halové MS v Belehrade - finálové výsledky:



Muži



Diaľka: 1. Miltiadis Tentoglou (Gréc.) 8,55 m - svetový výkon roka, 2. Thobias Montler (Švéd.) 8,38, 3. Marquis Dendy 8,27, 4. Jarrion Lawson (obaja USA) 8,19, 5. Cheswill Johnson (JAR) 8,14, 6. Emiliano Lasa (Urug.) 7,99



Ženy



60 m: 1. Mujinga Kambundjiová (Švaj.) 6,96 s - svetový výkon roka, 2. Mikiah Briscoová 6,99, 3. Marybeth Santová-Priceová (obe USA) 7,04, 4. Ewa Swobodová (Poľ.) 7,04, 5. Briana Williamsová 7,04, 6. Shericka Jacksonová (obe Jam.) 7,04



3000 m: 1. Lemlem Hailuová (Et.) 8:41,82 min, 2. Elinor Purrierová St. Pierreová (USA) 8:42,04, 3. Ejgayehu Tayeová (Et.) 8:42,23, 4. Gabriela Debuesová-Staffordová (Kan.) 8:42,89, 5. Dawit Seayumová (Et.) 8:44,55, 6. Jessica Hullová (Aus.) 8:44,97



Guľa: 1. Auriol Dongmová (Portug.) 20,43 m - svetový výkon roka, 2. Chase Ealeyová (USA) 20,21, 3. Jessica Schilderová (Hol.) 19,48, 4. Fanny Roosová (Švéd.) 19,22. 5. Maggie Ewenová (USA) 19,15, 6. Danniel Thomasová-Doddová (Jam.) 19,12



Päťboj: 1. Noor Vidtsová (Belg.) 4929 bodov - svetový výkon roka, 2. Adrianna Suleková (Poľ.) 4851, 3. Kendell Williamsová (USA) 4680, 4. Holly Millsová (V. Brit.) 4673, 5. Dorota Skřivanová (ČR) 4566, 6. Claudia Conteová (Šp.) 4499

Belehrad 18. marca (TASR) - Švajčiarska atlétka Mujinga Kambundjiová získala na 18. halových MS v Belehrade zlatú medailu v behu na 60 metrov. Svetový výkon roka 6,96 sekundy je zároveň štvrtý najlepší čas histórie v najkratšom šprinte. Ďalšie medailové pozície obsadili Američanky Mikiah Briscoová, ktorá sa takisto dostala pod sedem sekúnd (6,99), a Marybeth Santová-Priceová (7,04).Slovenské reprezentantky Viktória Forsterová a Monika Weigertová nepostúpili v piatok z rozbehov do večerných bojov. Forsterová skončila celkovo na 31. mieste (7,35) a Weigerovú klasifikovali na 40. priečke (7,43).Vo svetovom výkone roka triumfovali aj grécky diaľkar Miltiadis Tentoglou (8,55 m), Portugalčanka Auriol Dongmová vo vrhu guľou (20,43 m) a belgická päťbojárka Noor Vidtsová (4929 bodov).