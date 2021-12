Kamerun na Africkom pohári národov s Choupom-Motingom, ale bez Matipa

Nominácia Kamerunu na Africký pohár národov:



brankári: Simon Omossola (AS Vita Club), Devis Epassy (OFI Kréta), Jean Efala Konguep (Akwa United), André Onana (Ajax Amsterdam)

obrancovia: Collins Fai (Standard Liege), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Michael Ngadeu (Gent), Jean-Charles Castelletto (FC Nantes), Harold Moukoudi (AS Saint-Etienne), Jerome Onguene (RB Salzburg), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Ambroise Oyongo (Montpellier HSC), Enzo Ebosse (SCO Angers)

stredopoliari: Jean Onana (Girondins Bordeaux), Andre-Frank Zambo-Anguissa (SSC Neapol), Yvan Neyou (AS Saint-Etienne), James Lea Siliki (FC Middlesbrough), Martin Hongla (Hellas Verona), Samuel Gouet (KV Mechelen), Pierre Kundé (Olympiakos Pireus)

útočníci: Vincent Aboubakar (Al Nasr Rijád), Stephane Bahoken (SCO Angers), Eric-Maxim Choupo-Moting (Bayern Mníchov), Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys Bern), Ignatius Ganago (Racing Lens), Christian Bassogog (Šanghaj Šen-chua), Karl Toko-Ekambi (Olympique Lyon), Clinton Njie (Dinamo Moskva)

Libreville 23. decemnba (TASR) - Eric Maxim Choupo-Moting figuruje v nominácii kamerunskej futbalovej reprezentácie na Africký pohár národov. Útočník Bayernu Mníchov mal v novembri pozitívny test na koronavírus, no zotavil sa z ochorenia COVID-19.V 26-člennom výbere usporiadateľskej krajiny nechýba ani Karl Toko-Ekambi z Olympique Lyon, tréner Toni Conceicao však nezaradil do kádra obrancu Joela Matipa z FC Liverpool. Kamerunčania nastúpia v otváracom dueli 9. januára proti Burkine Faso, v skupine sa päťnásobní africkí šampióni ešte stretnú s Kapverdami a Etiópiou. Informovala o tom agentúra AFP.