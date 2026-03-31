Utorok 31. marec 2026
Kamerun vyhral v prípravnom dueli v rámci FIFA Series nad Čínou 2:0

Kamerunský hráč Saidou Alioum (vpravo) bojuje o loptu s Číňanom Yangom Alexom v prípravnom zápase Čína - Kamerun v Melbourne 31. marca 2026. Foto: TASR/AP

Zápas sa hral v austrálskom Melbourne.

Bratislava 31. marca (TASR) - Futbalisti Kamerunu vyhrali v utorkovom prípravnom dueli v rámci FIFA Series nad Čínou 2:0. Zápas sa hral v austrálskom Melbourne. V rovnakom dejisku potom Austrália zdolala Curacao 5:1, keď sa dvoma gólmi prezentoval striedajúci útočník Nestory Irankunda z Watfordu.



prípravné zápasy - utorok:

Čína - Kamerun 0:2 (0:2)

Góly: 3. Etta Eyong, 9. Alioum, ČK: 90.+1 Keller



Austrália - Curacao 5:1 (1:0)

Góly: 23. Mabil, 67. Circati, 71. Bos, 80. a 84. Irankunda - 50. Martha
Neprehliadnite

Obyvateľov SR opäť ubudlo, pôrodnosť klesla na historické minimum

VEĽKÁ LÚPEŽ: Zlodeji ukradli z múzea svetoznáme obrazy

OTESTUJTE SA: 10 otázok, ktoré preveria váš prehľad o svete

HRABKO: Referendum nebude platné, ale o to jeho iniciátorom ani nešlo