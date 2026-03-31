Kamerun vyhral v prípravnom dueli v rámci FIFA Series nad Čínou 2:0
Zápas sa hral v austrálskom Melbourne.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 31. marca (TASR) - Futbalisti Kamerunu vyhrali v utorkovom prípravnom dueli v rámci FIFA Series nad Čínou 2:0. Zápas sa hral v austrálskom Melbourne. V rovnakom dejisku potom Austrália zdolala Curacao 5:1, keď sa dvoma gólmi prezentoval striedajúci útočník Nestory Irankunda z Watfordu.
prípravné zápasy - utorok:
Čína - Kamerun 0:2 (0:2)
Góly: 3. Etta Eyong, 9. Alioum, ČK: 90.+1 Keller
Austrália - Curacao 5:1 (1:0)
Góly: 23. Mabil, 67. Circati, 71. Bos, 80. a 84. Irankunda - 50. Martha
Čína - Kamerun 0:2 (0:2)
Góly: 3. Etta Eyong, 9. Alioum, ČK: 90.+1 Keller
Austrália - Curacao 5:1 (1:0)
Góly: 23. Mabil, 67. Circati, 71. Bos, 80. a 84. Irankunda - 50. Martha