Kämna vyhral 4. etapu na Critérium du Dauphiné

výsledky 4. etapy (Ugine - Megevé, 153,5 km):



1. Lennard Kämna (Nem./Bora-Hansgrohe) 4:27:56 h,

2. David De la Cruz (Šp./SAE Team Emirates) +41 s,

3. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quickstep) +56,

4. Jack Haig (Aus./Mitchelton-Scott) +58,

5. Kenny Elissonde (Fr./Trek-Segafredo) +1:02,

6. Fausto Masnada (Tal./CCC) +1:10,

7. Michal Kwiatkowski (Poľ./Ineos) +1:19,

8. Marc Hirschi (Švajč./Sunweb) +1:43,

9. Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ) +3:01,

10. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) rovnaký čas,

... 114. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +26:54

celkové poradie:



1. Roglič 17:45:32 h,

2. Pinot +14 s,

3. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +24,

4. Mikel Landa (Šp./Bahrain McLaren) +26,

5. Daniel Martinez (Kol./EF Pro Cycling) rovnaký čas,

6. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) +32,

7. Nairo Quintana (Kol./Arkea-Samsic) +35,

8. Richie Porte (Aus./Trek-Segafredo),

9. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +1:17,

10. Romain Bardet (Fr./AG2R) +1:24,

... 122. SAGAN +1:25:03

Nemecký cyklista Lennard Kämna z tímu Bora-hansgrohe zvíťazil v sobotnej štvrtej etape pretekov Critérium du Dauphiné vo Francúzsku. V závere 153,5-kilometrovej trasy v horskom teréne z Ugine do Megevé finišoval o 41 sekúnd pred Španielom z tímu SAE Emirates Davidom de la Cruzom. Tretí skončil domáci Julian Alaphilippe z Deceuninck-Quick Step. Slovák Peter Sagan z Bory finišoval na 114. mieste so stratou 26:54 min.Na čele celkového poradia je stále Slovinec Primož Roglič z tímu Jumbo-Visma o štrnásť sekúnd pred Francúzom Thibautom Pinotom (Groupama-FDJ), na tretie miesto sa posunul Guillaume Martin z Cofidisu. Sagan figuruje v celkovom poradí na 122. mieste s mankom 1:25:03 h.Sobotnú etapu poznačili pády. Už v úvode sa stal hromadný v hlavnej skupine, ktorý si odskákali tretí muž v priebežnom hodnotení Emanuel Buchmann, jeho nemecký kolega z tímu Bora-Hansgroge Gregor Mühlberger a Holanďan Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). Všetci traja museli odstúpiť. Pád sa nevyhol ani lídrovi pretekov Primožovi Rogličovi, Slovinec však pokračoval. Päť kilometrov pred cieľom sa na čele osamostatnili De la Cruz a Kenny Elissomnde, no Kämna ich necelé štyri kilometre pred cieľom nielen dostihol, ale vďaka výbornému tempu si dokázal vytvoriť pohodlný náskok. Ten zužitkoval na cenné víťazstvo pre tím Bora-Hansgrohe, ktorému vypadli z pretekov traja jazdci, okrem Buchmanna a Mühlbergera aj Andreas Schillinger.