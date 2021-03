Kämna vyhral 5. etapu Okolo Katalánska, Sagan nebojoval vpredu

Manresa 26. marca (TASR) - Nemecký cyklista Lennard Kämna z Bory-hansgrohe triumfoval v piatkovej 5. etape pretekov Okolo Katalánska. Na trase z Pobla de Segur do Mandresy, dlhej 201 km, zdolal o 39 sekúnd Portugalčana Rubena Guerreira (EF Education-Nippo), tretí bol Španiel Mikel Bizkarra z Euskaltel-Euskadi (+42 s). Slovenský jazdec Peter Sagan z Bory nebojoval o čelné priečky.



Piata etapa mala kopcovitý profil, jazdci museli nastúpať 2431 metrov a čakali na nich kopce 3. a 1. kategórie. Prvá, náročnejšia, horská prémia bola po 40 km, druhá až osemnásť kilometrov pred cieľom, ktorému predchádzalo klesanie.



Pelotón sa držal dlho pohromade a odstup si vytvorili až po prvej horskej prémii (Coll de Comiols) Remi Cavahgna a Matej Mohorič. Neskôr sa k nim pridali Id Schelling a Thymen Arensman, postupne sa pelóton roztrhol a 134 km pred cieľom sa oddelilo ďalších 42 pretekárov. Približne 80 km pred cieľom bolo na čele desať jazdcov, pelotón zaostával o tri a pol minúty. Po tridsiatich kilometrov však pelotón dobehol vedúcu skupinku až na Cavagnu, ktorý si utvoril asi minútový náskok. Ten mu vydržal až po druhú horskú prémiu, keď pokračovalo spoločne asi dvadsať jazdcov. Vzápätí sa do úniku dostala trojica Kämna, Verona a Kruijswijk, no ich pokus netrval príliš dlho. V závere bol na čele už iba Kämna, ktorý si vedenie v pohode udržal a cieľovú pásku preťal 39 sekúnd pred prenasledovateľmi. Získal tak svoj piaty triumf v profesionálnej kariére.