Kämna vyhral 9. etapu, celkovo zostal na čele Kuss

výsledky 9. etapy Vuelty ( Cartagena-Caravaca de Cruz, 185 km):

1. Lennard Kämna (Nem./Bora Hansgrohe) 4:28:59 h,

2. Matteo Sobrero (Tal./Jayco AlUla) + 13 s,

3. Chris Hamilton (Aus./DSM) + 1:12 min,

4. Amanuel Gebreigzabhier (Erit./ Lidl-Trek) + 1:00,

5. Jon Barrenetxea Golzarri (Šp./Caja Rural-Seguros),

6. Rubén Fernández (Šp./Cofidis) obaja + 1:37,

7. Jonathan Klever Caicedo Cepeda (Ekv./Education-EasyPost) + 2:11,

8. Daniel Navarro Garcia (Šp./ Burgos - BH) + 2:41,

9. Enric Mas Nicolau (Šp./Movistar) + 3:18,

10. Aleksander Vlasov (Rus./Bora Hansgrohe) + 3:11,







celkové poradie po 9. etape:



1. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 35:23:30 h,

2. Marc Soler (Šp./SAE Team Emirates) +43 s,

3. Lenny Martinez (Fr./Groupama-FDJ) +1:02 min.,

4. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) + 2:24,

5. Mikel Landa Meana (Šp./Bahrain Victorious) +2:29,

6. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma),

7. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dán./Jumbo-Visma) obaja +2:35,

8. Enric Mas Nicolau (Šp./Movistar Team),

9. Juan Ayuso Pesquera (Šp./SAE Team Emirates) +2:45,

10. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) + 2:55,



Cartagena 3. septembra (TASR) - Nemecký cyklista Lennard Kämna zvíťazil v 9. etape 78. ročníka pretekov Vuelta a Espana. Jazdec tímu Bora Hansgrohe bol najvýraznejšou tvárou celej 185 km dlhej etapy, ktorá viedla z Cartageny do Caravaca de Cruz. Druhý prišiel do cieľa Talian Matteo Sobrero z Team Jayco-AlUla a tretí finišoval Novozélanďan Chris Hamliton z DSM - firmenich. V predbežnej klasifikácii sa nič nezmenilo, stále vedie Američan Sepp Kuss.citoval Kämnovo vyjadrenie bezprostredne po víťazstve portál cycling-info.sk.Na trase záverečnej etapy v tomto týždni sa nachádzalo len jedno hodnotené stúpanie v úvodnej tretine. Potom pretekárov čakala rovinatá pasáž s miernym stúpaním. Koncovka už taká jednoduchá nebola. Od 169. kilometra sa cesta začala prudšie zdvíhať a samotný cieľ sa nachádzal na kopci Alto Caravaca De la Cruz.Do úniku sa nakoniec dostalo osem cyklistov - Kämna, Hamilton, Amanuel Gehbreigzabhier z Lidl-Trek, Sobrero, Jonathan Caicedo z EF Education-EasyPost, Ruben Fernandez z Cofidisu, Dani Navarro z Burgos-BH a Jon Barrenetxea z Caja Rural-Seguros RGA. Pelotón im nakoniec doprial až osemminútový náskok. Približne 80 km do cieľa sa však pelotón potrhal.Kämna, Hamilton, Gehbreigzabhier, Sobrero, Caicedo, Fernandez, Navarro a Barrenetxea začali stúpať do cieľa o päť minút a tri sekundy skôr ako pelotón. To znamenalo, že víťaz etapy sa už nachádzal v celodennom úniku, no nik z úniku nemohol výraznejšie prehovoriť do celkového poradia. V kopci začal diktovať tempo Kämna, ktorý sa v úvodných dvoch kilometroch odpútal od Navarra a Fernandeza.Organizátori etapu 2 km pred cieľom neutralizovali pre obavy o bezpečnosť pretekárov vzhľadom na očakávaný dážď, takže zmeny na čele celkovej klasifikácie sa už v závere neudiali. Tri kilometre do cieľa, v najprudšej časti stúpania sa zdalo, že by Sobrero ešte mohol zabojovať o celkové víťazstvo, no nestalo sa tak a Kämna napokon zvíťazil s pohodlným náskokom.