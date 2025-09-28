< sekcia Šport
Kamzíci podľahli Trenčínu na ich ľade 0:3
Domáci ťažili z úvodnej aktivity v piatej minúte, keď sa strelou od modrej čiary presadil obranca Hlaváč.
Autor TASR
Trenčín 28. septembra (TASR) - Hokejisti Popradu zaznamenali už piatu prehru za sebou v novom ročníku Tipsport ligy. „Kamzíci“ podľahli v 7. kole najvyššej slovenskej súťaže Dukle Trenčín na jej ľade 0:3 a na konte majú naďalej iba tri body. Trenčania napravili predošlé dve zaváhania a pridali piate víťazstvo.
Domáci ťažili z úvodnej aktivity v piatej minúte, keď sa strelou od modrej čiary presadil obranca Matúš Hlaváč. V polovici zápasu zabezpečil Trenčínu dvojgólový náskok fínsky útočník Ville Leskinen, ktorý z hranice kruhov prekonal Filipa Belányiho. Popradčania sú po vydarenej predsezónnej príprave na začiatku ligového ročníka v hernej i výsledkovej kríze. Ešte viac ju prehĺbil tretí inkasovaný gól v 37. minúte, keď sa strelecky presadil Adam Lapšanský. Trenčín si vedenie v treťom dejstve postrážil a na domácom ľade bodoval naplno.
Domáci ťažili z úvodnej aktivity v piatej minúte, keď sa strelou od modrej čiary presadil obranca Matúš Hlaváč. V polovici zápasu zabezpečil Trenčínu dvojgólový náskok fínsky útočník Ville Leskinen, ktorý z hranice kruhov prekonal Filipa Belányiho. Popradčania sú po vydarenej predsezónnej príprave na začiatku ligového ročníka v hernej i výsledkovej kríze. Ešte viac ju prehĺbil tretí inkasovaný gól v 37. minúte, keď sa strelecky presadil Adam Lapšanský. Trenčín si vedenie v treťom dejstve postrážil a na domácom ľade bodoval naplno.
Tipsport liga - 7. kolo:
HK Dukla Trenčín - HK Poprad 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Góly: 5. Hlaváč (Drgoň, Dudáš), 30. Leskinen (Vitolinš), 37. Lapšanský (Josling, Laurenčík). Rozhodcovia: Crman, Štefik - Orolin, Hajnik, vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1978 divákov.
Trenčín: Junca – Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Goljer, Kalis, Laurenčík – Bezúch, Vitolinš, Leskinen – Lapšanský, Bellerive, Josling – Záborský, Šiška, Dudáš – Hudec, Krajč, Krajčovič
Poprad: Belányi – Nemčík, Sproul, Malina, Romančík, Fereta, Bodák – Bjalončík, Cracknell, Calof – Nauš, Urbánek, Török – Kundrik, Suchý, Gabor – Stanček, Výhonský, Šotek
HK Dukla Trenčín - HK Poprad 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Góly: 5. Hlaváč (Drgoň, Dudáš), 30. Leskinen (Vitolinš), 37. Lapšanský (Josling, Laurenčík). Rozhodcovia: Crman, Štefik - Orolin, Hajnik, vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1978 divákov.
Trenčín: Junca – Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Goljer, Kalis, Laurenčík – Bezúch, Vitolinš, Leskinen – Lapšanský, Bellerive, Josling – Záborský, Šiška, Dudáš – Hudec, Krajč, Krajčovič
Poprad: Belányi – Nemčík, Sproul, Malina, Romančík, Fereta, Bodák – Bjalončík, Cracknell, Calof – Nauš, Urbánek, Török – Kundrik, Suchý, Gabor – Stanček, Výhonský, Šotek