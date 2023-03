Kamzíci sa po prehre nevzdávajú, Mlynarovič: Treba sa poučiť z chýb

Poprad 9. marca (TASR) - Hokejový Poprad sa musí podľa Samuela Mlynaroviča pred druhým zápasom kvalifikácie o postup do štvrťfinále Tipos extraligy poučiť z chýb. "Kamzíci" nevyužili v stredu výhodu domáceho prostredia a s Nitrou prehrali 1:2. Ich jediný strelec bol práve Mlynarovič.



Domáci hrali väčšinu zápasu na tri formácie, keďže hneď v úvode sa zranil Matej Paločko. Na konci prvej tretiny navyše dostal Frenks Razgals trest 5 min+DKZ za seknutie. "Bohužiaľ, súperili sme s brankárom Nitry. Mali sme veľa striel, ale všetky videl. Na konci sme urobili chybu, oni išli sami na bránu a dali gól. Bolo to fyzicky náročné, no také je play off. Hrá sa tvrdo, nie v rukavičkách. My sa s tým musíme stotožniť a zlepšiť sa," povedal Mlynarovič.



Center druhej formácie Popradu vyrovnal na 1:1 v 39. minúte, keď tečoval strelu Bena Betkera. Práve to je podľa neho recept na úspech v ďalších dueloch: "Musíme sa pred neho postaviť, aby nevidel. Je to kvalitný brankár a my sme boli nedôrazní, nešli sme tam a on všetko videl. To nás stálo víťazstvo. Play off sa začalo a nemáme inú možnosť len trikrát Nitru zdolať."



Brankár Libor Kašík podal v bránke hostí výborný výkon. Vykryl 38 striel a zaznamenal 97,4-percentnú úspešnosť zákrokov. "Je to prvý krok, hráme predkolo play off z posledného miesta a aspoň máme minimálne dva zápasy doma. Poprad hral naozaj dobre, My sme však boli trošku lepší. Chalani dali do zápasu srdce, bojovnosť a ak budeme takto pokračovať, môžeme byť úspešní," uviedol 30-ročný Kašík.



Nitra uspela na ľade Popradu prvýkrát v sezóne, no v ten najvhodnejší čas. Vďaka víťazstvu zmazala výhodu domácich, ktorí vstupovali do série zo 7. miesta. "Pre mňa bolo najdôležitejšie, že sme nezostúpili. Minulý rok som to zažil so Zlínom v českej extralige a bolí ma to doteraz. Nitra mi sadla, ľudsky aj tímovo," skonštatoval český brankár, ktorý nepreceňuje prvý triumf v sérii: "Človek by nemal riešiť prvý zápas. Potrebujeme urobiť tri kroky. Párkrát som zasiahol aj so šťastím a pomáhala mi obrana, ktorá to vyčistila a veľa pukov som videl."