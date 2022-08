Kanada a Fínsko postúpili do finále juniorského šampionátu

MS hráčov do 20 rokov v Edmontone



semifinále



Kanada – Česko 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)



Góly: 11. Johnson (Stankoven, Foerster), 16. Bedard (Gaucher, Cuylle), 32. Stankoven (Johnson, Zellweger), 37. McTavish (Johnson, Zellweger), 55. Roy (Zellweger, Dufour) – 51. Myšák (Kulich, Svozil), 53. Gut (Jiříček, Kulich)





Švédsko – Fínsko 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)



Gól: 26. Puutio (Räty, Niemelä)





ďalší program MS do 20 rokov /časy sú v SELČ/:



sobota 20. augusta



zápas o 3. miesto



22.00 Česko - Švédsko



nedeľa 21. augusta



2.00 Kanada - Fínsko





Edmonton 20. augusta (TASR) - Hokejisti Kanady a Fínska postúpili do finále MS hráčov do 20 rokov v Edmontone. Domáci Kanaďania zdolali v semifinále Česko 5:2, Fíni v severskom derby vyhrali nad Švédskom tesne 1:0. Súboj o zlato je na programe v nedeľu o 2.00 SELČ, duel o tretie miesto odohrajú v sobotu o 22.00 SELČ.Kanada vykročila v zápase s Českom za postupom už v prvej tretine, v ktorej si vypracovala dvojgólový náskok. V druhej pridal favorit ďalšie dva presné zásahy a viedol už 4:0. Česi sa gólovo presadili až na začiatku záverečnej desaťminútovky, keď Jan Myšák a Michal Gut v priebehu 110 sekúnd znížili na 2:4. V 55. minúte však Joshua Roy definitívne spečatil postup Kanady, ktorej 31 zákrokmi pomohol k postupu brankár Dylan Garand. Kent Johnson si pripísal gól a dve asistencie, obranca Olen Zellweger sa podieľal na troch zásahoch svojho tímu. "Javorové listy" sa naposledy tešili z titulu v roku 2020, na konte majú rekordných 18 prvenstiev z MS. Česi vo štvrťfinále vyradili obhajcov titulu z USA.Fíni budú mať vo finále šancu zopakovať svoj "zlatý" šampionát z roku 2019. V dramatickom semifinále si so Švédskom poradili vďaka jedinému gólu, o ktorý sa v 26. minúte postaral v presilovke Kasper Puutio. Čistým kontom s 23 zákrokmi sa blysol brankár Juha Jatkola. Oporu mali v bránke aj Švédi, Jesper Wallstedt zastavil 27 striel súpera. Fíni na juniorskom svetovom šampionáte doteraz triumfovali päťkrát (1987, 1998, 2014, 2016, a 2019), s Kanadou sa v súboji o zlato stretnú premiérovo.