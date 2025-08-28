Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
Kanada a USA sú víťazmi skupín na MS v parahokeji žien

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Po dni voľna pokračuje turnaj semifinálovými zápasmi a duelom o 5. miesto.

Autor TASR
Dolný Kubín 28. augusta (TASR) - Zámorské tímy sa stali víťazmi skupín na majstrovstvách sveta v parahokeji žien v Dolnom Kubíne. V A-skupine USA deklasovali Nórsko 10:0, v B-skupine Kanada triumfovala nad Veľkou Britániou 7:0. Po dni voľna pokračuje turnaj semifinálovými zápasmi a duelom o 5. miesto, v ktorom Výber sveta so slovenskou obrankyňou Emou Máriou Šimákovou a útočníčkou Michaelou Hozákovou nastúpi proti Austrálii.



MS v parahokeji žien:

A-skupina

USA - Nórsko 10:0 (6:0, 0:0, 4:0)

Góly: 2. Ladlieová, 8., 13., 15. a 32. DiClaudiová, 11. a 31. Doederleinová, 13. a 34. Grusseová, 33. Fahertyová



konečná tabuľka:

1. USA 2 2 0 18:0 6

2. Nórsko 2 1 1 7:10 3

3. Austrália 2 0 2 0:15 0



B-skupina

Kanada - Veľká Británia 7:0 (6:0, 1:0, 0:0)

Góly: 3. Darnleyová, 5. Spongová, 6. a 21. Pictonová, 6. Frittenburgová, 8. Clementsová, 10. Vergieová



konečná tabuľka:

1. Kanada 2 2 0 17:0 6

2. V. Británia 2 1 1 2:8 3

3. Výber sveta 2 0 2 1:12 0
