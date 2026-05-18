Kanada zdolala Dánsko 5:1, favorit rozhodol v 3. tretine
Autor TASR,aktualizované
Fribourg 18. mája (TASR) - Kanadskí hokejisti zvíťazili aj vo svojom treťom zápase na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. V pondelkovom dueli vo Fribourgu zdolali Dánsko 5:1 a v tabuľke B-skupiny majú plný počet 9 bodov. V ich drese žiaril najmä Sidney Crosby, pripísal si štyri asistencie.
Oba tímy teraz čakajú dva dni voľna. Zámorský výber sa najbližšie predstaví vo štvrtok 21. mája o 16.20 h proti Nórsku. Dánov čaká v rovnaký deň o 20.20 h súboj proti slovenským reprezentantom.
V prvej tretine mala Kanada streleckú prevahu, ale mohla aj inkasovať. Wejse mal obrovskú šancu, keď sa dostal k puku v blízkosti ľavej žŕdky, ale netrafil bránku. V druhej tretine mohol poslať favorita do vedenia Bouchard, ale Henriksen zasiahol lapačkou. Potom mali opäť šancu aj Dáni, z gólu sa však napokon tešil Celebrini. Avšak iba chvíľu, keďže arbitri ho po vzhliadnutí videa neuznali pre ofsajd. Góly napokon padli až v poslednom dejstve. Skóre otvoril Martone po prihrávke Crosbyho, potom dali Kanaďania dva góly v rozpätí 31 sekúnd. Dáni skorigovali skóre po zásahu Olesena, ale O'Reilly dal potom na 4:1 a konečné skóre uzavrel Wotherspoon.
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:
Kanada - Dánsko 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)
Góly: 41. Martone (Crosby, Celebrini), 44. Vilardi (Thomas), 44. Mateychuk (Crosby, Celebrini), 52. O'Reilly (Crosby, Martone), 60. Wotherspoon (Crosby) – 51. Olesen. Rozhodcovia: Ofner (Rak.), Kaukokari - Hautamäki (obaja Fín.), Laguzov (Nem.), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 6367 divákov.
Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Scheifele, Thomas, Vilardi – Holloway, O'Reilly, Tavares – Brown, Minten, Martone – Finnie
Dánsko: Henriksen – Jensen Aabo, Lauridsen, Bruggisser, Setkov, Larsen, Koch, Andersen – Aagaard, True, Olesen – Russell, Wejse, Blichfeld – From, Kjär, Storm – Schultz, Scheel, Poulsen – Schmidt-Svejstrup
hlasy po zápase /zdroj TASR/:
Macklin Celebrini, kapitán Kanady: „Odohrali sme dobrý zápas, hoci sme rozhodli až v tretej tretine. Crosby ukázal, aký je hokejista. Jeho prihrávky sú neskutočné, hrať s ním je veľká zábava. Ja sa teším, že som obklopený takýmito spoluhráčmi.“
tabuľka B-skupiny:
1. Kanada 3 3 0 0 0 16:4 9
2. Slovensko 2 2 0 0 0 6:2 6
3. Česko 2 1 0 1 0 6:4 4
4. Nórsko 2 1 0 0 1 5:2 3
--------------------------------
5. Švédsko 2 1 0 0 1 9:7 3
6. Slovinsko 2 0 1 0 1 3:6 2
7. Taliansko 2 0 0 0 2 1:10 0
8. Dánsko 3 0 0 0 3 4:15 0
