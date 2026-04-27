Pondelok 27. apríl 2026
Kanada deklasovala Fínsko 7:0, Slováci môžu vyhrať skupinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Definitívu účasti vo štvrťfinále získali v pondelok Švédi v bratislavskej B-skupine, keď zvíťazili nad Dánskom presvedčivo 10:1.

Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Hokejisti Kanady deklasovali v pondelňajšom zápase na MS hráčov do 18 rokov Fínsko 7:0 a dostali sa pred svojho súpera priebežne na čelo základnej A-skupiny v Trenčíne. Šancu na prvenstvo v skupine majú naďalej domáci Slováci. Do štvrťfinále pôjdu v najlepšej pozícii v prípade, že vo večernom dueli zdolajú Lotyšsko (18.00 h).

Definitívu účasti vo štvrťfinále získali v pondelok Švédi v bratislavskej B-skupine, keď zvíťazili nad Dánskom presvedčivo 10:1. V neúplnej tabuľke figurujú na 3. mieste. Pre oba tímy to bol posledný zápas v skupinovej fáze. Na postupovej štvrtej pozícii sa držia Dáni, ktorých by Nemci preskočili iba v prípade senzačného víťazstva nad favorizovaným tímom USA (od 16.00 h).



MS hráčov do 18 rokov

A-skupina /Zimný štadión Pavla Demitru, Trenčín/:

Fínsko – Kanada 0:7 (0:4, 0:0, 0:3)

Góly: 3. Valentini, 12. Hamilton, 17. Preston, 19. Hamilton, 43. Preston, 45. Zhilkin, 49. Lin



tabuľka A-skupiny:

1. Kanada 4 3 0 0 1 22:2 9*

2. Fínsko 4 2 1 0 1 13:12 8*

3. SLOVENSKO 3 2 0 1 0 12:7 7*

4. Lotyšsko 3 1 0 0 2 8:9 3*

-----------------------------------

5. Nórsko 4 0 0 0 4 3:28 0



B-skupina /Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Bratislava/:

Dánsko - Švédsko 1:10 (1:4, 0:2, 0:4)

Góly: 20. Samuelsen - 1. a 44. Hermansson, 1. Bartholdsson, 11. a 47. Command, 12. Sörensson, 22. Kim, 31. Meier, 49. a 52. Nordmark



tabuľka B-skupiny:

1. Česko 4 2 1 1 0 16:7 9*

2. USA 3 2 0 1 0 13:4 7*

3. Švédsko 4 2 0 0 2 19:14 6*

4. Dánsko 4 1 0 0 3 6:22 3

-------------------------------

5. Nemecko 3 0 1 0 2 6:13 2




/* - istá účasť vo štvrťfinále/
