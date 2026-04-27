Kanada deklasovala Fínsko 7:0, Slováci môžu vyhrať skupinu
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Hokejisti Kanady deklasovali v pondelňajšom zápase na MS hráčov do 18 rokov Fínsko 7:0 a dostali sa pred svojho súpera priebežne na čelo základnej A-skupiny v Trenčíne. Šancu na prvenstvo v skupine majú naďalej domáci Slováci. Do štvrťfinále pôjdu v najlepšej pozícii v prípade, že vo večernom dueli zdolajú Lotyšsko (18.00 h).
Definitívu účasti vo štvrťfinále získali v pondelok Švédi v bratislavskej B-skupine, keď zvíťazili nad Dánskom presvedčivo 10:1. V neúplnej tabuľke figurujú na 3. mieste. Pre oba tímy to bol posledný zápas v skupinovej fáze. Na postupovej štvrtej pozícii sa držia Dáni, ktorých by Nemci preskočili iba v prípade senzačného víťazstva nad favorizovaným tímom USA (od 16.00 h).
/* - istá účasť vo štvrťfinále/
MS hráčov do 18 rokov
A-skupina /Zimný štadión Pavla Demitru, Trenčín/:
Fínsko – Kanada 0:7 (0:4, 0:0, 0:3)
Góly: 3. Valentini, 12. Hamilton, 17. Preston, 19. Hamilton, 43. Preston, 45. Zhilkin, 49. Lin
tabuľka A-skupiny:
1. Kanada 4 3 0 0 1 22:2 9*
2. Fínsko 4 2 1 0 1 13:12 8*
3. SLOVENSKO 3 2 0 1 0 12:7 7*
4. Lotyšsko 3 1 0 0 2 8:9 3*
-----------------------------------
5. Nórsko 4 0 0 0 4 3:28 0
B-skupina /Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Bratislava/:
Dánsko - Švédsko 1:10 (1:4, 0:2, 0:4)
Góly: 20. Samuelsen - 1. a 44. Hermansson, 1. Bartholdsson, 11. a 47. Command, 12. Sörensson, 22. Kim, 31. Meier, 49. a 52. Nordmark
tabuľka B-skupiny:
1. Česko 4 2 1 1 0 16:7 9*
2. USA 3 2 0 1 0 13:4 7*
3. Švédsko 4 2 0 0 2 19:14 6*
4. Dánsko 4 1 0 0 3 6:22 3
-------------------------------
5. Nemecko 3 0 1 0 2 6:13 2
