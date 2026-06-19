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Kanada deklasovala Katar 6:0, trojgólový David
Kanaďania rozhodli o svojom triumfe už v prvom polčase, keď po necelej polhodine hry viedli o dva góly po zásahoch Cylea Larina a Davida.
Autor TASR
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Vancouver 19. júna (TASR) - Futbalisti domácej Kanady sa výrazne priblížili k postupu do šestnásťfinále MS 2026. Vo svojom druhom dueli B-skupiny deklasovali Katar 6:0 a sú na čele tabuľky so štyrmi bodmi. Vo Vancouveri zaznamenali svoje historicky prvé víťazstvo na MS, hetrikom sa na tom podieľal Jonathan David.
Kanaďania rozhodli o svojom triumfe už v prvom polčase, keď po necelej polhodine hry viedli o dva góly po zásahoch Cylea Larina a Davida. Katarčania navyše o chvíľu neskôr prišli o vylúčeného Homama Ahmeda a v nadstavení inkasovali opäť od Davida. V druhom polčase prišla ďalšia červená karta pre Assima Madiba po vážnom zranení domáceho Ismaela Koneho, gól Nathana Salibu, vlastný zásah Mohameda Manaia a aj druhý trojgólový zápis na prebiehajúcom šampionáte zásluhou Davida.
Domáca reprezentácia uzavrie skupinovú fázu v stredu 24. júna od 21.00 SELČ súbojom vo Vancouveri proti Švajčiarsku o prvé miesto v skupine. V rovnaký deň a v rovnakom hracom čase sa Katar stretne v Seattli s Bosnou a Hercegovinou.
Kanaďania v túžbe po svojom premiérovom triumfe na MS udávali od začiatku tempo zápasu a už v 7. minúte Jonathan David preveril pozornosť brankára Abunadu. „Javorové listy“ sa tlačili pred bránku súpera a po štvrťhodine hry sa tešili z prvého gólu. Johnston sa šikovne uvoľnil na pravej strany šestnástky, po jeho centri vystrelil z voleja David a Abunada loptu iba vyrazil pred skórujúceho Larina. V 29. minúte to bolo už o dva góly, keď sa lopta po zblokovanej strele Buchanana odrazila pred Davida a ten opäť z voleja projektilom prestrelil brankára. Šance Kataru sa o chvíľu úplne minimalizovali, pretože Homama fauloval prenikajúceho Buchanana a arbiter najskôr nariadil penaltu. VAR ho upozornil, že zákrok prišiel ešte pred šestnástkou, takže verdikt zmenil na priamy kop, ale s červenou kartou pre katarského obrancu. Oslabeného súpera „dorazil“ v nadstavení ďalším gólom David - 3:0.
Úvod druhej časti poznačilo vážne zranenie nohy domáceho Koneho po faule Madiba, ktorému rozhodca pôvodne žltú kartu zmenil na červenú a Katarčania tak dohrávali oslabení už o dvoch hráčov. Pre ošetrovanie sa dlho nehralo, na trávniku i medzi lavičkami navyše panovala nervozita. Kanada mala naďalej výraznú prevahu, korunoval ju v 64. minúte gólom z priameho kopu striedajúci Saliba. Nasledoval vlastný gól Manaia v 75. minúte po strele Shaffelburga a skazu Katarčanov zavŕšil v nadstavení svojím tretím gólom v zápase David.
Kanaďania rozhodli o svojom triumfe už v prvom polčase, keď po necelej polhodine hry viedli o dva góly po zásahoch Cylea Larina a Davida. Katarčania navyše o chvíľu neskôr prišli o vylúčeného Homama Ahmeda a v nadstavení inkasovali opäť od Davida. V druhom polčase prišla ďalšia červená karta pre Assima Madiba po vážnom zranení domáceho Ismaela Koneho, gól Nathana Salibu, vlastný zásah Mohameda Manaia a aj druhý trojgólový zápis na prebiehajúcom šampionáte zásluhou Davida.
Domáca reprezentácia uzavrie skupinovú fázu v stredu 24. júna od 21.00 SELČ súbojom vo Vancouveri proti Švajčiarsku o prvé miesto v skupine. V rovnaký deň a v rovnakom hracom čase sa Katar stretne v Seattli s Bosnou a Hercegovinou.
MS vo futbale - B-skupina:
Vancouver
Kanada - Katar 6:0 (3:0)
Góly: 29., 45.+3 a 90.+2 J. David, 16. Larin, 64. Saliba, 75. Manai (vlastný). Rozhodcovia: Garay – Retamal, Rocha (všetci Čile), ŽK: Cornelius - Fathi, ČK: 33. Homam, 53. Madibo (obaja Katar), 52.497 divákov.
Kanada: Crepeau – Johnston, De Fougerolles (71. Shaffelburg), Cornelius (46. Bombito), Laryea – Buchanan (83. Sigur), Eustaquio, Kone (57. Saliba), Ahmed (71. Oluwaseyi) – J. David, Larin
Katar: Abunada – Al-Oui, Miguel, Khoukhi, Homam – Gaber (46. Manai), Madibo, Laye – Edmilson Junior (46. Fathi, 87. Mendes), Abdurisag (40. Al-Brake), Afif (59. Al-Hussain)
Vancouver
Kanada - Katar 6:0 (3:0)
Góly: 29., 45.+3 a 90.+2 J. David, 16. Larin, 64. Saliba, 75. Manai (vlastný). Rozhodcovia: Garay – Retamal, Rocha (všetci Čile), ŽK: Cornelius - Fathi, ČK: 33. Homam, 53. Madibo (obaja Katar), 52.497 divákov.
Kanada: Crepeau – Johnston, De Fougerolles (71. Shaffelburg), Cornelius (46. Bombito), Laryea – Buchanan (83. Sigur), Eustaquio, Kone (57. Saliba), Ahmed (71. Oluwaseyi) – J. David, Larin
Katar: Abunada – Al-Oui, Miguel, Khoukhi, Homam – Gaber (46. Manai), Madibo, Laye – Edmilson Junior (46. Fathi, 87. Mendes), Abdurisag (40. Al-Brake), Afif (59. Al-Hussain)
Kanaďania v túžbe po svojom premiérovom triumfe na MS udávali od začiatku tempo zápasu a už v 7. minúte Jonathan David preveril pozornosť brankára Abunadu. „Javorové listy“ sa tlačili pred bránku súpera a po štvrťhodine hry sa tešili z prvého gólu. Johnston sa šikovne uvoľnil na pravej strany šestnástky, po jeho centri vystrelil z voleja David a Abunada loptu iba vyrazil pred skórujúceho Larina. V 29. minúte to bolo už o dva góly, keď sa lopta po zblokovanej strele Buchanana odrazila pred Davida a ten opäť z voleja projektilom prestrelil brankára. Šance Kataru sa o chvíľu úplne minimalizovali, pretože Homama fauloval prenikajúceho Buchanana a arbiter najskôr nariadil penaltu. VAR ho upozornil, že zákrok prišiel ešte pred šestnástkou, takže verdikt zmenil na priamy kop, ale s červenou kartou pre katarského obrancu. Oslabeného súpera „dorazil“ v nadstavení ďalším gólom David - 3:0.
Úvod druhej časti poznačilo vážne zranenie nohy domáceho Koneho po faule Madiba, ktorému rozhodca pôvodne žltú kartu zmenil na červenú a Katarčania tak dohrávali oslabení už o dvoch hráčov. Pre ošetrovanie sa dlho nehralo, na trávniku i medzi lavičkami navyše panovala nervozita. Kanada mala naďalej výraznú prevahu, korunoval ju v 64. minúte gólom z priameho kopu striedajúci Saliba. Nasledoval vlastný gól Manaia v 75. minúte po strele Shaffelburga a skazu Katarčanov zavŕšil v nadstavení svojím tretím gólom v zápase David.
hlasy po zápase /zdroj: FIFA, AFP, AP)
Jonathan David, autor hetriku za Kanadu: „Bol to skvelý zápas, až kým sa Ismael Kone nezranil. Potom bolo ťažké sústrediť sa na hru, dokonca aj zápas dohrať. Chceli sme len, aby sa stretnutie skončilo a mohli sme byť všetci spolu. Potrvá niekoľko dní, kým nám to celé dôjde, ale uvedomujeme si, že to, čo sme dnes dokázali, je pre našu krajinu historické. Dosiahli sme prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta a spôsob, akým sa nám to podarilo, je naozaj úžasný.“
Cyle Larin, autor jedného z gólov Kanady: „Ukázali sme svetu, kto je Kanada. Mnohí hráči prišli prakticky odnikiaľ, ale ukázali sme, akú bojovnosť v sebe máme. A ukázali sme, že dokážeme uspieť aj na svetovej scéne. A to sme len na začiatku. Zranenie Ismaela Koneho nás zasiahlo a bolo to emotívne, ale vrátili sme sa na ihrisko a zvládli sme svoju úlohu. Švajčiarsko je už za rohom a práca ešte nie je hotová. Myslím si, že vieme hrať ešte oveľa lepšie. Ismaela budeme mať v myšlienkach a zvládneme to aj pre neho.“
Julen Lopetegui, tréner Kataru: „Bol to pre nás veľmi náročný zápas z mnohých dôvodov. Hráči odviedli maximum, ale bolo pre nás ťažké hrať v takomto prostredí a navyše napokon aj oslabení o dvoch hráčov.“
Jonathan David, autor hetriku za Kanadu: „Bol to skvelý zápas, až kým sa Ismael Kone nezranil. Potom bolo ťažké sústrediť sa na hru, dokonca aj zápas dohrať. Chceli sme len, aby sa stretnutie skončilo a mohli sme byť všetci spolu. Potrvá niekoľko dní, kým nám to celé dôjde, ale uvedomujeme si, že to, čo sme dnes dokázali, je pre našu krajinu historické. Dosiahli sme prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta a spôsob, akým sa nám to podarilo, je naozaj úžasný.“
Cyle Larin, autor jedného z gólov Kanady: „Ukázali sme svetu, kto je Kanada. Mnohí hráči prišli prakticky odnikiaľ, ale ukázali sme, akú bojovnosť v sebe máme. A ukázali sme, že dokážeme uspieť aj na svetovej scéne. A to sme len na začiatku. Zranenie Ismaela Koneho nás zasiahlo a bolo to emotívne, ale vrátili sme sa na ihrisko a zvládli sme svoju úlohu. Švajčiarsko je už za rohom a práca ešte nie je hotová. Myslím si, že vieme hrať ešte oveľa lepšie. Ismaela budeme mať v myšlienkach a zvládneme to aj pre neho.“
Julen Lopetegui, tréner Kataru: „Bol to pre nás veľmi náročný zápas z mnohých dôvodov. Hráči odviedli maximum, ale bolo pre nás ťažké hrať v takomto prostredí a navyše napokon aj oslabení o dvoch hráčov.“
tabuľka:
1. Kanada 2 1 1 0 7:1 4
2. Švajčiarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a Herc. 2 0 1 1 2:5 1
4. Katar 2 0 1 1 1:7 1
1. Kanada 2 1 1 0 7:1 4
2. Švajčiarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a Herc. 2 0 1 1 2:5 1
4. Katar 2 0 1 1 1:7 1