Česko prehralo s Kanadou 3:4 pp, kolíska získala prvenstvo v skupine

Kanada - Česko 4:3 po predĺžení (0:0, 0:0, 3:3 - 1:0)



Góly: 42. Cozens (Power, Paul), 52. Mercer (Severson), 56. Hagel (Tavares, Dubois), 64. Cozens - 50. Kubalík (Nečas, Sedlák), 57. Palát (Špaček, Červenka), 59. Červenka (Nečas, Špaček). Rozhodcovia: Björk (Švéd.), Kaukokari (Fín.) - Briganti (USA), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 1:0, 17.314 divákov.



Kanada: Binnington - Parayko, Power, Oleksiak, Byram, Severson, Guhle, Zellweger - Mercer, McBain, Tanev - Bedard, Paul, McCann - Mangiapane, Cozens, Bunting - Dubois, Tavares, Hagel



Česko: Dostál - Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, Špaček - Patrňák, Zacha, Červenka - Kaše, Sedlák, Palát - Nečas, Kämpf, Kubalík - Flek, Tomášek, Beránek

Kanadský hráč Brandon Hagel (vpravo) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil tretí gól v zápase A-skupiny Česko - Kanada na MS v ľadovom hokeji 2024 v Prahe 21. mája 2024. Foto: TASR/AP

Český hráč Dominik Kubalík (vľavo) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil úvodný gól v zápase A-skupiny Česko - Kanada na MS v ľadovom hokeji 2024 v Prahe 21. mája 2024. Foto: TASR/AP

tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 7 5 2 0 0 32:18 19*



2. Česko 7 4 1 2 0 26:14 16*



3. Švajčiarsko 6 4 1 0 1 26:11 14*



4. Fínsko 6 3 0 1 2 20:11 10*



5. Rakúsko 7 2 0 1 4 21:29 7



6. Nórsko 7 2 0 0 5 15:25 6



7. Dánsko 7 2 0 0 5 15:29 6



8. V. Británia 7 1 0 0 6 12:30 3







* - istý postup do štvrťfinále



** - istý zostup do A-skupiny I. divízie







/zápasy, víťazstvá, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry, skóre, body/

Praha 21. mája (TASR) - Českí hokejisti prehrali v utorok v predposlednom zápase A-skupiny MS s Kanadou 3:4 po predĺžení. Zámorský tím z kolísky hokeja získal prvenstvo v pražskej vetve a čakal už len niekoľko minút na svojho súpera zo 4. miesta z ostravskej skupiny. Stal sa ním slovenský tím a štvrtkový zápas štvrťfinále sa odohrá v Prahe.Čechom výsledok nedal definitívu pred neskorovečerným duelom Fínsko - Švajčiarsko. V prípade víťazstva za tri body by na druhom mieste pred nimi skončili Švajčiari.Oba tímy nasadili skvelé tempo a najmä Česi pôsobili mimoriadne aktívne. Vydržali v tom počas celej tretiny, hoci bolo zrejmé, že nové formácie sa po príchode troch superposíl z NHL potrebujú zohrať. Priebeh bol vyrovnaný, Česi mali viac pološancí, ale v záverečnej minúte prvej časti aj šťastie, keď Severson v tutovej pozícii trafil žŕdku. Po prestávke sprvoti dominovali Kanaďania, ale herný obraz bol všeobecne rozkúskovaný, lebo domáci výber kopil nepresnosti v rozohrávke. Tavares tesne minul nekrytý v dorážke pred Dostálom, po skvelom ťahu Pastrňáka pre bránkou puk do odkrytej tretiny bránky nezasunul Červenka a zápas sa po desiatich minútach opäť dostal do tempa. V dueli dvoch mimoriadne vyspelých tímov s rýchlymi a pohotovými hráčmi však veľkých šancí v tesných mikrosúbojoch príliš nepribúdalo. Až na začiatku tretej tretiny javorový list udrel v presilovke, keď to parádne zohrala trojica útočníkov hneď po buly. Čechom dochádzala para, súper neustále hrozil a zároveň si strážil vedenie i výhodné prvenstvo v skupine. Lenže hoci protivník nehral dobre ani svoju presilovku od 48. minúty, v jej úplnom závere Nečas parádne krížom prihral Kubalíkovi a jeho príklep znamenal 1:1. Onedlho Česi zahrali zle pozične vo vlastnom pásme a Mercer dostal zámorský tím opäť do vedenia. Záver zápasu bol divoký dianím i gólmi, podobne predĺženie, v ktorom svoj gólový formát v oslabení demonštroval Cozens.