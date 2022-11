Kanada je prvýkrát víťazom Davisovho pohára, rozhodol Auger-Aliassime

finále Davisovho pohára v Malage



Kanada - Austrália 2:0



Denis Shapovalov - Thanasi Kokkinakis 6:2, 6:4



Felix Auger-Aliassime - Alex de Minaur 6:3, 6:4



Malaga 2. novembra (TASR) - Tenisti Kanady sa stali prvýkrát v histórii víťazmi Davisovho pohára. Vo finálovom dueli v Malage si poradili s Austráliou 2:0. O rozhodujúci bod pre kanadské farby sa postaral Felix Auger-Aliassime, ktorý v súboji tímových jednotiek zdolal Alexa de Minaura 6:3, 6:4.V úvodnej dvojhre zvíťazil Denis Shapovalov nad Thanasim Kokkinakisom hladko 6:2, 6:4. Kanaďania boli blízko k zisku "šalátovej misy" už v roku 2019, vo finále však nestačili v Madride na domácich Španielov. V tomto roku vyhrala Kanada obe mužské tímové súťaže, v januári triumfovala na ATP Cupe v Austrálii.Auger-Aliassime podával počas celého finálového turnaja výborne výkony a v Malage nenašiel premožiteľa. Na začiatku duelu s de Minaurom nevyužil dva brejkbaly, no nevyviedlo ho to z miery. Za stavu 4:3 prelomil Austrálčanovo podanie a následne s prehľadom potvrdil brejkKanaďan ťažil z výborného servisu, v dlhších výmenách dokázal zatlačiť de Minaura do defenzívy. V druhom dejstve rýchlo odskočil súperovi na 3:1. V šiestom geme prehrával 0:40, no vzápätí získal päť fiftínov za sebou a zápas už dotiahol do úspešného konca. V desiatom geme premenil hneď prvý mečbal.Auger-Aliassime bol po historickom triumfe dojatý. "," zdôraznil 22-ročný rodák z Montrealu.Skúsený Vasek Pospisil, ktorý po boku Augera-Aliassimea uspel v semifinálovej štvorhre proti Chorvátsku, sa pred slávnostným ceremoniálom rozplakal. "."