Kanada porazila Kazachstan 5:1, Toffoli hral v treťom útoku

B-skupina:



Kanada - Kazachstan 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)



Góly: 1. Weegar (Blais, Veleno), 6. Crouse (Weegar, Quinn), 8. Crouse (Laughton, Barron), 20. Veleno (Blais), 42. Blais (Veleno, Lucic) - 10. Beketajev (Danijat, Rymarev). Rozhodcovia: Heikkinen (Fín.), Hürlimann (Švaj.) - Hynek (ČR), Nothegger (Rak.), vylúčení: 1:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 3411 divákov.



Kanada:



Hofer – Weegar, Middleton, Bear, Hunt, Myers, Joseph, Barron – Blais, Veleno, Lucic – Quinn, Laughton, Crouse – Carcone, McBain, Neighbours – Toffoli, Glass, Krebs – Fantilli



Kazachstan:



Bojarkin - Danijar, Beketajev, Polochov, Orechov, Koroľov, Gaitamirov, Butenko, Dichanbek - Rymarev, Šestakov, Starčenko - Michailis, Muchametov, Muratov - Rachmanov, Omirbekov, Savickij - Kaijržan, Mangisbajev, Musorov

tabuľka B-skupiny:



1. Kanada 4 3 1 0 0 18:4 11



2. Švajčiarsko 3 3 0 0 0 15:0 9



3. Česko 3 2 0 1 0 11:7 7



4. Lotyšsko 4 1 1 0 2 7:12 5



------------------------------------



5. SLOVENSKO 3 1 0 1 1 5:6 4



6. Nórsko 4 1 0 1 2 5:9 4



7. Kazachstan 4 0 1 0 3 6:18 2



------------------------------------



8. Slovinsko 3 0 0 0 3 2:13 0



Tampere/Riga 17. mája (TASR) - Kanadskí hokejisti vyhrali v v B-skupine MS nad Kazachstanom 5:1. Druhý stredajší zápas v Rige mal jednoznačný priebeh od prvého od prvého striedania a javorový list sa dostal na čelo tabuľky. Švajčiari majú však svoj štvrtý zápas k dobru a v prípade štvrtkového víťazstva nad Slovenskom by sa dostali opäť do priebežného vedenia.Práve súboj so Švajčiarmi je ďalším bodom programu javorového listu v Rige. Zápas o možnú najlepšiu východiskovú pozíciu do štvrťfinále sa hrá v sobotu o 15.20 (SELČ). Kazašský tím narazí v piatok o 19.20 na slovenských hokejistov.V 19. sekunde bolo 1:0, po piatich minútach 2:0 a opäť exceloval obranca Mackenzie Weegar. Onedlho favorit viedol o tri góly a s Kazachmi to vyzeralo zle-nedobre. V 10. minúte Beketajev nachytal Hofera z uhla už za bránkovom čiarou a Kanaďania nečakane vypli. Až keď súper ku koncu 20-minútovky dvakrát zahrozil, strelili štvrtý gól, ktorý zrejme spečatil osud druhého dejstva. To totiž hokejovo nestálo za zmienku, takže aspoň štatisticky - vylúčený bol Weegar, ako jediný hráč zápasu. V tretej časti Kanada pridala ešte jeden gól, ale nebol to kapitán Tyler Toffoli. Ten po troch zápasoch s obrovským množstvom streleckých pokusov a s nula zásahmi hral vo štvrtom útoku a bol nenápadný."Vstúpili sme do zápasu tak, ako sme si povedali, teda agresívne a aktívne. Potom to však nebola prechádzka, súper sa snažil a nebolo ľahké prekonať jeho obranu a kvalitného brankára. Ale v poslednej tretine sme to odkontrolovali."