Kanada má titul po finálovom triumfe nad USA 6:4, hetrik McKennu

MS do 18 rokov - finále /Espoo/:



USA – Kanada 4:6 (1:0, 2:2, 1:3)



Góly: 20. Humphreys (Hensler, Connelly), 29. Eiserman (Hutson), 34. Hutson (Vansaghi, Skahan), 56. Ziemer (Emery, Hutson) – 26. Ritchie (Schaefer, Mews), 36. McKenna (Iginla, Mews), 51. McKenna (Iginla, Martone), 54. Beaudoin (Luchanko, Ritchie), 55. Iginla (McKenna, Mews), 59. McKenna (George). Rozhodovali: Österberg, Wedin (obaja Švéd.) – Bedard (Kan.), Strömberg (Švéd.), vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše Connelly (USA) 5+DKZ za zásah do oblasti hlavy a krku, presilovky: 1:4, oslabenia: 0:0



konečné poradie MS 2024: 1. Kanada, 2. USA, 3. Švédsko, 4. SLOVENSKO, 5. Fínsko, 6. Česko, 7. Švajčiarsko, 8. Lotyšsko, 9. Nórsko, 10. Kazachstan (zostup)

Espoo 5. mája (TASR) - Hokejisti Kanady získali po troch rokoch opäť zlato na MS hráčov do 18 rokov. Vo finále šampionátu vo Fínsku vyhrali v zámorskom derby nad USA 6:4 a vybojovali si piaty titul svetových šampiónov.Kanaďania otočili vo finále skóre z 1:3, keď tromi presilovkovými gólmi v záverečnej časti hry potrestali päťminútové vylúčenie Trevora Connellyho. Hetrikom a celkovo štyrmi bodmi sa na triumfe podieľal Gavin McKenna (3+1), po tri body mali Tij Iginla (1+2) a Henry Mews (0+3). Kanada naposledy oslavovala titul v roku 2021, vlani bola bronzová.Američania mali v prvých dvoch tretinách herne jasne navrch, ale napokon si nevybojovali rekordný dvanásty titul na svetových šampionátoch tejto vekovej kategórie. V boji o zlato nebodoval ani ich útočník James Hagens, ktorý so ziskom 22 bodov (9+13) prekonal doterajší rekord šampionátov Rusa Nikitu Kučerova z roku 2011 (21 bodov - 11+10). Gól a dve asistencie mal v ich drese najproduktívnejší obranca šampionátu Cole Hutson (4+9)."Javorové listy" vyhrali na šampionáte všetkých sedem stretnutí. Američania našli premožiteľa až vo finále, v semifinále si predtým hladko poradili so Slovákmi 7:2.Slováci skončili na šampionáte na konečnej štvrtej priečke, keď v zápase o bronz prehrali so Švédskom 0:4. S elitou sa rozlúčil Kazachstan, ktorý nestačil v súboji o záchranu na Nórov. Na budúci rok ho v najvyššej kategórii nahradia Nemci.